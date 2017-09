Un plus de 14 150 $ pour la communauté

Les Escoumins – Le 19 août au Club de golf de Tadoussac se tenait la 9e édition du Tournoi Frapper pour donner organisé par les Chevaliers de Colomb conseil 7205 Les Escoumins-Les Bergeronnes. C’est un montant net de 14 150 $ qui a été récolté au terme de l’activité à laquelle 88 golfeurs-golfeuses ont pris part tandis que le souper à la salle multifonctionnelle a accueilli 125 personnes.

Sous la présidence d’honneur de l’homme d’affaires Maurice Laurencelle, l’argent amassé lors de cette 9e édition du Tournoi Frapper pour donner provient non seulement des golfeurs-golfeuses mais également des nombreux commanditaires et de la vente de billets pour des prix à gagner.

Objectif 100 000 $

Au cours de ces 9 éditions, ce sont plus de 85 000 $ qui ont été amassés afin d’aider les plus défavorisés de la communauté. À l’occasion de la 10e édition l’an prochain, les organisateurs visent l’objectif de 15 000 $ afin d’atteindre l’ultime total de 100 000 $.

Cette 10e édition sera réalisée sous la présidence d’honneur de Martin Bouchard, un autre homme d’affaires bien connu de la région.

Des actions soutenues dans la communauté

Le conseil 7205 des Chevaliers de Colomb est extrêmement impliqué dans la communauté des Escoumins-Les Bergeronnes. « Au cours des cinq dernières années, ce sont plus de 20 000 $ par an qui sont retournés aux plus démunis », précise Christian Lemieux, membre Chevalier. Parmi les contributions, citons un don de 5 000 $ pour l’aménagement d’un terrain de soccer aux Escoumins, la construction d’une charnière, soutien aux organismes tels que le hockey mineur, le patinage artistique, le soccer et les maisons de jeunes. Grâce au conseil 7205 des Chevaliers de Colomb, les élèves de l’école Marie-Immaculée des Escoumins reçoivent un légume ou un fruit à chaque matin et les paniers d’épicerie sont distribués aux familles dans le besoin pendant toute l’année. L’achat de matériel scolaire et de l’aide financière sont remis pour les activités parascolaires des jeunes, l’achat de matériel adapté pour les soins de santé, l’aide financière pour l’aide à domicile des personnes en perte d’autonomie, handicapée ou malade sont des gestes et contributions réalisés par les Chevaliers de Colomb. Aussi, l’achat de vêtements pour les moins nantis, surtout en période hivernale, ainsi que le soutien financier au projet intergénérationnel du centre de santé, sont des actions concrètes posées par les Chevaliers de Colomb Les Escoumins-Les Bergeronnes.