Un nouveau record avec 103 pilotes en action

Baie-Comeau – Le club motocross Baie-Comeau a célébré la 5e édition de sa course annuelle de brillante façon, le 8 juillet, en établissant un nouveau record d’inscriptions avec 103 pilotes en action.

La compétition régionale s’est révélée une réussite sur toute la ligne avec le cap des 100 participants atteint et dépassé sans oublier la présence de quelque 350 amateurs fidèles au rendez-vous estival.

Malgré une température plus incertaine, les organisateurs et bénévoles ont su livrer la marchandise, tout comme les nombreux aspirants de la région et de l’extérieur, qui ont appuyé l’accélérateur à fond durant toute la journée.

Les pilotes étrangers ont vite retenu l’attention. En division Pro-Am, Dave « Crazy » Blanchet et David Tremblay du Saguenay ont offert tout un spectacle et se sont livré une véritable guerre de tranchées.

Dans le clan local, Alexandre Boudreau et Yannick Lajoie ont très bien figuré, en deuxième manche, et ont pris la troisième et quatrième position au classement officiel. De son côté, Stéphane Boisseau a brillé en décrochant une deuxième place dans le Mx vétéran.

Autres divisions

Dans la classe inter, le Baie-Comois Alexandre Miller s’est mis en évidence et a remporté le combiné avec panache devant Marc-André Tremblay et le Septilien Samuel Power.

En division Mx junior, Pierre-Luc Pelletier, Mathieu Boucher et Pier-Luc Boudreault ont retenu l’attention tout comme Morgan Hamilton, David Villeneuve et Gabriel Gagné dans la catégorie débutant. Actifs sur leur nouvelle piste adaptée, les tout-petits ont aussi été rois et maitres sur leur parcours ensablé.

Chez les écoliers (85cc), Jordan Lebel l’a emporté devant Alex Boisseau et Dylan Lebel. Chez les dames, Sarah-Kim Villeneuve (du Saguenay) a également volé la vedette. De son côté, Lukas Fleury a réalisé les plus beaux whips lors du concours devant le public.