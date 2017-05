Un garage tout neuf pour ses 45 ans

Les Bergeronnes – La Coopérative forestière La Nord-Côtière dont le siège social est situé aux Bergeronnes, a inauguré le 28 avril, son tout nouveau garage situé sur la route 138 aux Bergeronnes. Un cadeau bien mérité pour les dirigeants et employés de la coopérative, qui célèbre cette année ses 45 ans d’existence.

Devant un parterre d’invités et les employés, les dirigeants de la Nord-Côtière ont présenté leur nouveau bâtiment au grand public le 28 avril. Construit au coût de 800 000 $, le bâtiment allie le bois et l’acier pour offrir une allure de type contemporaine. « Nous avons vu s’élever, petit à petit, les murs de ce beau bâtiment, notre nouveau garage, qui abritera dorénavant les employés qui effectueront la réparation de nos équipements », a dit le président du conseil d’administration, Michel Michaud.

La plus importante entreprise en travaux sylvicoles de la Côte-Nord compte 140 employés et entretient actuellement un partenariat d’affaires en Mauricie depuis treize ans, et déploie également son expertise sur l’Île d’Anticosti et en Gaspésie. « Et surtout, nous avons su demeurer en affaires depuis 45 ans, ajoute le directeur général Willam Lebel. Pouvons-nous dire mission accomplie? Malheureusement pas! Nous avons décidé de nous développer dans un domaine d’affaires qui présente d’énormes défis. En plus, notre région offre à elle seule des particularités hors du commun. Nous sommes néanmoins les meilleurs pour réussir dans ce contexte. Maintenons nos manches relevées et inspirons-nous de l’esprit coopératif qui nous a animés durant 45 ans pour assurer notre avenir », a-t-il dit.

La présidente de la Caisse populaire Desjardins du Saguenay-Saint-Laurent, Gemma Brisson, a pris la parole à la fin de la partie protocolaire et en a profité pour saluer le succès de cette entreprise locale qui a su faire rayonner la Haute-Côte-Nord.« Je félicite les dirigeants et les travailleurs qui ont adopté le modèle coopératif. Je vous invite à répandre la bonne nouvelle pour développer notre région ».