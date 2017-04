Un documentaire sur Stanley Vollant

Le Dr Stanley Vollant, originaire de Pessamit, sera le sujet d’une minisérie documentaire proposée par l’émission 1001 Vies sur ICI Radio-Canada Télé. Stanley Vollant, de Compostelle à Kuujjuaq sera diffusé les samedis 22 et 29 avril à 21 h, en rediffusion les 18 et 25 juin à 14 h.

Le documentaire suit le parcours du Dr Vollant, premier chirurgien autochtone du Québec dans son projet Innu Meshkenu, une grande marche de 6 000 kilomètres qui l’a mené, pendant cinq ans, à la rencontre des communautés autochtones du Québec, de l’Ontario et du Labrador.

Le documentaire suit Stanley Vollant en été, en automne et en hiver. On peut le voir évoluer à pied, en canot sur la rivière des Outaouais et en raquettes dans la taïga enneigée, sur le chemin de ses ancêtres, dans le but de partager son message d’espoir aux jeunes autochtones.

La minisérie a été réalisée par Simon C. Vaillancourt, scénarisée par Louise Girard et produite par Yves Lafontaine, avec la participation de Serge Bouchard aux textes et de Macha Grenon à la narration, ainsi que la collaboration spéciale du journaliste Mathieu-Robert Sauvé.

Une projection courte en présence de M. Vollant sera réalisée le 19 avril à 19 h à l’auditorium Alumni de l’université Concordia à Montréal.

Le documentaire pourra également être vu les 19 et 20 juin à 20 h sur ICI RDI et le 9 aout à 21 h sur ICI Explora. Les épisodes seront aussi disponibles au radio-canada.ca/stanleyvollant.