Un citoyen déplore les agissements de l’administration municipale

Colombier – La vie n’est pas un long fleuve tranquille, aux dires de monsieur Yves Tremblay de Colombier. Il y a quelques semaines, les employés municipaux ont procédé à des travaux devant sa résidence de la rue Principale et celle de son voisinage. Des fossés ont été érigés afin de servir d’égout fluvial, une problématique survenue en raison « de l’incompétence de l’administration municipale » qu’il accuse de vengeance et d’abus de pouvoir à son endroit.

« Ça fait 37 ans que j’habite ici et je n’ai jamais eu de fossé devant ma maison », dit M. Tremblay, propriétaire de sa propre entreprise, Garage JMC inc.

Ce dernier prétend que c’est à la suite d’un dégât d’eau dans le sous-sol de son voisin que la Municipalité a décidé d’ériger des fossés et de hausser les tuyaux de 1 pied par rapport à leur emplacement initial, « une erreur monumentale », ajoute-t-il.

Selon lui, le problème se situe bien en amont, à environ un demi kilomètre de sa résidence, alors qu’un embâcle est créé par les castors, ce qui fait hausser le niveau de l’eau dans le fossé vers le rang 7.

Le résident de Colombier, affirme avoir payé 3 000$ au début des années 1980, afin d’installer des boyaux et remplir le fameux fossé devant sa résidence, avec la permission du ministère des Transports.

« Moi j’ai payé moi pour être à l’abri des dégâts d’eau et pour ne pas avoir ce trou devant ma résidence. Ils ont fait ça par vengeance et abus de pouvoir pour une chicane qui dure depuis 4 ans. Je veux qu’ils remettent ça comme avant et qu’ils remplissent le trou. Mais là je vais attendre le nouveau conseil municipal puisque je sais bien qu’il n’y a plus rien qui va se faire à cause des élections », dit-il.

La Municipalité réfute les accusations

En sa qualité de maire suppléant, le conseiller municipal Patrick Bourgoing a complètement réfuté les affirmations de M. Tremblay et a précisé que le terrain où se trouvent les fossés appartient à la Municipalité de Colombier puisqu’il est situé sur les emprises de la route.

« Nous avons entendu parler de ce problème-là pendant 8 ans. Le voisin de M. Tremblay se plaignait que l’eau entrait dans son sous-sol et que c’était dangereux pour les enfants l’eau qu’il y avait là. Alors nous avons demandé l’avis de professionnels pour faire ça dans les règles de l’art. Cela va coûter environ 12 000 $ à la Municipalité pour avoir réglé ce problème. Si Monsieur Tremblay est victime d’abus de pouvoir et de vengeance, qu’il fasse appel à des professionnels, mais moi je vous affirme que l’administration municipale a agi de façon responsable et professionnelle dans l’intérêt de tous les citoyens de Colombier », a dit Patrick Bourgoing.

L’ex-maire de Colombier, Jean-Roch Barbeau, n’a pas été contacté par le Journal puisqu’il n’est plus habilité à siéger en raison de sa candidature à la mairie de Pointe-Lebel.