Un bar-salon revampé au goût du jour

Les Escoumins – La municipalité des Escoumins a procédé, le vendredi 2 décembre dernier, au dévoilement du bar-salon situé en haut du Centre sportif Charles-Édouard-Boucher. Une cure de rajeunissement qui offre désormais un endroit pour les amateurs et visiteurs qui se rassemblent lors des événements sportifs.

Le bar, qui avait été laissé un peu à l’abandon, s’est refait une beauté, afin de donner une place de rassemblement aux personnes qui viennent voir les tournois de hockey. Cependant, cela ne sera plus sa seule vocation. Il sera possible, dans un premier temps, d’y aller pendant les tournois, mais aussi de voir des spectacles durant les fins de semaines. Il sera également possible de louer cet espace pour une soirée, peu importe l’occasion. En effet, durant les fêtes, c’est un bel espace pour un party de Noël. « Nous voulions redonner vie à cet endroit et nous sommes très heureux du résultat », mentionne André Desrosiers, maire de la municipalité des Escoumins.

Murale

Dans cette salle, se trouve une magnifique murale. Elle a été peinte par l’artiste Martin Gariepy, qui avait aussi réalisé la murale dans le village. Cette murale veut signifier toutes les vocations de l’aréna des Escoumins en montrant des joueurs de hockey, mais aussi des patineuses artistiques. On y trouve aussi une représentation du village des Escoumins. « J’ai adoré travailler sur ce projet ainsi que sur celui de la murale extérieure sur la promenade. Ça a été une belle expérience », déclare l’artiste Martin Gariepy.