Sécurité des véhicules hors route – Trois organisations obtiennent un soutien financier

Forestville – Le Club quad Haute-Côte-Nord, le Club Nord-Neige de Forestville et l’Association de chasse et pêche de Forestville font partie des dix organismes nord-côtiers qui obtiennent une aide financière de 1,2 M$ du Ministère des transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports (MTMDET).

Ce soutien financier a pour but d’améliorer la sécurité en véhicule hors route en concrétisant les projets de ces clubs de motoneigistes et de quadistes de la région.

Les projets de ces organisations permettront la construction de ponceaux et de chemins d’accès, mais aussi l’entretien et la réfection de certaines infrastructures existantes.

Ainsi le Club quad Haute-Côte-Nord a obtenu 61 200 $, le Club Nord-Neige de Forestville recevra 60 862 $ et l’Association de chasse et pêche de Forestville 6 143 $.

Le Club de motoneigistes Odanak de Port-Cartier se voit remettre la somme de 546 958 $, le Club Quad Les Aventuriers des 7 Rivières 314 340 $, le Club Manic Quad 88 128 $, le Club quad (VTT) les Nord-Côtiers 70 550 $, le Club de VTT du Grand Nord 56 017 $, l’Association des propriétaires de baux ayant accès par la route de la rivière Romaine 5 692 $ et le Club de motoneige Ook-Pik de Sept-Îles obtient 3 236 $.