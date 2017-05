Trois lauréats de la HCN au provincial

Forestville – Après avoir été honorés au Gala régional scolaire du RSEQ tenu à Port-Cartier vendredi dernier, Rosemary Laurencelle, Nicolas Tardif et Gino Jean se rendront au Gala scolaire provincial le 2 juin prochain à Laval.

C’est au Centre éducatif L’Abri de Port-Cartier que le RSEQ Côte-Nord a souligné le 19 mai, l’excellence de ses intervenants en présence de plusieurs dignitaires et parents.

Ainis, Rosemary Laurencelle et Nicolas Tardif de l’école Marie-Immaculée des Escoumins ont tous deux décroché le titre d’élève féminin et masculin de 6e année ayant le mieux concilié le sport et les études. Les deux escouminois font partie des quatre finalistes régionaux qui se rendront sur la scène provinciale ce vendredi.

Gino Jean de l’école St-Luc de Forestville, sera également en nomination au provincial dans la catégorie Personne ayant le plus contribué au développement de saines habitudes de vie dans son milieu.

Récipiendaires régionaux

Caroline Morin de la polyvalente des Berges des Bergeronnes a décroché le titre d’élève-athlète féminine de 5e secondaire ayant le mieux concilié le sport et les études, tandis que Luc-André Sirois de la polyvalente des Rivières de Forestville a obtenu le titre d’élève-athlète masculin de niveau secondaire ayant démontré une persévérance académique et sportive.

Audrey Dufour de la polyvalente des Berges des Bergeronnes (badminton) a été nommée l’entraîneur féminine par excellence alors que Yanilou Lebreux pour l’école St-Luc et Henri Bouchard pourl’école Notre-Dame-du-Sacré-Coeur ont été désignés parmi les coups de cœur niveau primaire.

Ce sont au-delà de 20 récipiendaires qui ont été honorés lors de ce Gala régional scolaire 2017. Les 4 représentants régionaux se rendront ce vendredi au Château Royal de Laval dans le cadre du Gala scolaire provincial.