Trois gymnastes du Club l’Envol s’illustrent au provincial

Forestville – Le club de gymnastique l’Envol de Forestville clôturait sa saison avec le prestigieux provincial nommé le Challenge des régions. Près de 1 000 gymnastes qualifiées auparavant et regroupant 19 régions du Québec se donnaient rendez-vous du 17 au 20 mai dernier à Saguenay. Andréane Bouchard, Jade Bouchard et Marie-Christine Martel sont revenues au bercail avec médaille et rubans au cou.

La délégation du Club l’Envol était composée de 11 acrobates des catégories CR3 de base et avancé qui s’étaient qualifiées au préalable lors des régionaux durant la saison.

Marie-Christine Martel a obtenu une médaille de bronze à la poutre en plus d’obtenir le ruban de la 5e position au saut. Avec une 13e position au trampoline et au tumbling elle a terminé au 14e rang au total des appareils sur 44 gymnastes de sa catégorie. De son côté sa compatriote, Andréane Bouchard qui évoluait sur le plateau B soit aux appareils, a mérité le ruban de la 4e place au saut et celui de la 8e place à la poutre sur plus d’une vingtaine de concurrentes.

Chez les tyro de base, Jade Bouchard a réussi à mettre la main sur le ruban de la 8eposition au saut avec un prestigieux saut noté à 12.20 sur 57 gymnastes de sa catégorie. Pour sa part, Ann-Sophie Perron qui évoluait sur le plateau B soit aux appareils, a bien failli obtenir un ruban au sol en récoltant la 9e meilleure note soit un 12,30. Belle figure également pour Ann-Sophie à la poutre alors qu’elle a décroché le 14e rang sur plus de 55 gymnastes.

D’autres très bonnes performances durant cette compétition, soit le 21e rang à la poutre pour Emy Poirier chez les tyro avancé et la 25e place au sol de Yanilou Lebreux dans la catégorie novices de bases. Six des onze gymnastes en étaient à leur première participation à ce provincial.

Les entraîneures Marjorie Lebreux et Nancy Therrien sont revenues très fières de leurs protégées. Selon Nancy Therrien, chaque club s’entraîne un nombre d’heures différent, et il est très valorisant pour les filles du Club l’Envol de rivaliser et monter sur des podiums provinciaux.