Travaux routiers en Haute-Côte-Nord – Le ministère des Transports fait le point sur les travaux d’urgence

Forestville – La direction régionale du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports (MTMDET) a fait une mise au point concernant les travaux effectués sur le territoire de la Haute-Côte-Nord et qui sont toujours en cours.

Les travaux effectués à l’est de Forestville, entre les kilomètres 680 et 681 de la rivière Laval, consistent en des travaux de stabilisation du talus de la rivière Laval pour la protection des berges. Selon Sarah Gaudreault du MTMDET, ces travaux étaient nécessaires afin de protéger l’intégrité de la route qui était menacée à la suite d’un glissement de terrain. Lancés le 5 septembre dernier, ils devaient se terminer le 30 novembre au moment d’aller sous presse. « Le chantier a été interrompu à quelques reprises en raison des fortes précipitations, ajoute Mme Gaudreault. Et l’an prochain nous allons y retourner afin de remplacer des ponceaux et des puisards ».

Travaux aux Bergeronnes

Entre les kilomètres 589 et 590 aux Bergeronnes, des travaux de stabilisation du talus de la rivière des petites Bergeronnes sont amorcés depuis le 18 septembre et pourraient se terminer le 24 novembre, dépendamment des conditions météorologiques.

Ces travaux consistent en la 2e phase des travaux de stabilisation effectués au printemps dernier. « Ces travaux sont nécessaires afin de stabiliser le talus qui est adjacent au glissement de terrain survenu en avril dernier. Ils permettront d’assurer la pérennité de la route et des résidences à proximité », ajoute Sarah Gaudreault.

En ce qui concerne l’excavation des déblais, les travaux sont complétés à 95 %. On poursuit le travail de stabilisation et d’adoucissement de la pente en enlevant des déblais en haut du talus en faisant de l’écrêtage. Les travaux d’intervention au niveau de la rivière sont en cours.

Sarah Gaudreault rappelle que les travaux à proximité de la rivière Laval et de la rivière des petites Bergeronnes sont des travaux d’urgence. « La situation n’est pas dangereuse pour la population mais ce sont des travaux qui doivent être réalisés rapidement ».

Côte Arsène-Gagnon

En ce qui concerne la reconstruction de la côte Arsène-Gagnon, le MTMDET est en voie d’obtenir la certification d’autorisation du ministère de l’Environnement. Lorsque le certificat sera délivré, la prochaine étape sera le lancement du processus d’appel d’offres.

« Mais les travaux de stabilisation de la rivière des petites Bergeronnes devront être terminés avant de commencer la reconstruction de la côte Arsène-Gagnon », précise Mme Gaudreault.