Travaux de la côte Arsène-Gagnon: l’appel d’offres est lancé

Crédit photo : Photo courtoisie MTMDET

Le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports (MTMDET) a lancé le 18 avril, l’appel d’offres en vue de la reconstruction de la route 138 secteur Sacré-Coeur-Les Bergeronnes, dont la côte Arsène-Gagnon.

Estimés entre 60 M$ et 75 M$ en regard de l’appel d’offres, les travaux devraient s’échelonner sur une période de 3 à 5 ans prévoit la Direction des contrats de construction et de services du MTMDET.

Les entrepreneurs ont jusqu’au 30 mai prochain pour soumettre leur soumission et selon Sarah Gaudreault de la direction régionale du MTMDET, les travaux devraient débuter à l’été 2018. D’une longueur de six kilomètres, le tronçon concerné permettra de corriger la pente, d’éliminer ou de corriger une quinzaine de courbes, en plus d’ajouter des voies auxiliaires pour les véhicules lents.

Le maire des Bergeronnes Francis Bouchard, a partagé sa satisfaction et souhaite que ces travaux majeurs soient le prélude à d’autres investissements routiers sur la Côte-Nord. « Nos routes sont très endommagées, il y a énormément de rattrapage à faire à ce niveau », a-t-il mentionné, précisant au passage que les travaux de reconstruction de la côte Arsène-Gagnon, sont attendus depuis au moins 20 ans. « En 2007, le ministère nous avait promis que ce serait terminé. Nous sommes en 2018 et ce n’est pas encore commencé…».

Rappelons qu’à la suite d’un glissement de terrain survenu à proximité de la rivière des Grandes-Bergeronnes au printemps 2017, des travaux d’urgence ont été nécessaires afin de stabiliser ce secteur problématique de la route 138.