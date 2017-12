(S.K.) – Cette photo illustre seulement des joueurs du MAGH de Forestville et non pas des joueurs des Escoumins et Sacré-Cœur tel que mentionné la semaine dernière. La partie d’exhibition offerte dans le cadre du Tournoi des Escoumins dans la catégorie MAGH regroupait effectivement des joueurs de Forestville, Les Escoumins et Sacré-Cœur mais seuls des joueurs de Forestville apparaissent sur ce cliché. Nos excuses aux personnes concernées.