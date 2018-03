Le tournoi 4 VS 4 de retour pour la 24e édition

Crédit photo : Journal Haute-Côte-Nord

Le tournoi de hockey adulte 4 vs 4 qui sera présenté du 6 au 8 avril au Complexe Guy-Ouellet de Forestville en sera à sa 24e édition cette année. Le président-fondateur de l’événement Stéphane Tremblay, espère que l’habituel engouement pour ce tournoi sera encore au rendez-vous.

Celui qui a mis sur pied cette formule inaugurée à Forestville avant d’être reprise aux quatre coins du Québec, est encore plus reconnaissant cette année estimant que « l’année 2018 n’a pas été facile pour les organisateurs de tournois ». M. Tremblay affirme que tous les tournois présentés à Forestville ont connu « une inquiétante diminution des équipes inscrites. Les tournois se sont déroulés avec une dizaines d’équipes en moins comparativement aux années précédentes. Il y a même un tournoi vieux de plusieurs, plusieurs années qui a dû être annulé, faute de joueurs », dit-il.

Le tournoi 4 vs 4, lui aussi, devrait écoper estime M. Tremblay. « Pour l’instant, difficile de connaître le nombre d’équipes qui seront présentes car les joueurs ont la fâcheuse habitude de s’inscrire à la dernière minute, mais j’ai réussi à dénicher des équipes de l’extérieur pour remplacer les formations qui n’existent plus. En bout de piste, j’aurai le même nombre d’équipes que l’an dernier, soit une quinzaine », explique celui qui en profite pour mentionner qu’il est encore temps de s’inscrire en communiquant avec le Service des loisirs au 418-587-4482 ou avec lui directement via la page Facebook 24e tournoi de hockey 4 vs 4 de Forestville.

Du hockey spectaculaire

Stéphane Tremblay promet encore cette année, des rencontres électrisantes grâce à la formule du tournoi 4 vs 4. Chaque formation sélectionnera 3 joueurs avant le match et la totalité des points sera comptabilisée. Et l’équipe qui aura marqué le plus de buts en tirs de barrage débutera la rencontre par le pointage de 1 à 0. Ce n’est que par la suite que la partie débutera officiellement.

Stéphane Tremblay souhaite que les spectateurs seront du rendez-vous, surtout que plusieurs joueurs de la présente équipe Senior de Forestville participeront au tournoi advenant une élimination en séries. « Mais pour l’instant, ils sont toujours vivants et devraient gagner le match de vendredi soir devant leurs partisans », souhaite M. Tremblay.

Rappelons que les matchs du tournoi 4 vs 4 seront disputés à 4 joueurs sur la patinoire avec des lancers de pénalité pour remplacer les infractions de deux minutes. Lors des lancers de confrontation, certains hockeyeurs tenteront d’en mettre plein la vue, question d’épater la galerie.

« Et attachez vos tuques pour la 25e édition l’an prochain », a conclu Stéphane Tremblay en soulignant qu’il y aura plusieurs nouveautés en 2019 spécialement pour souligner ce quart de siècle.