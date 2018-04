Échanges, inspiration et réseautage – Tourisme Côte-Nord prépare le terrain

Baie-Comeau – Tourisme Côte-Nord convoque les intervenants de l’industrie au Forum touristique Côte-Nord, qui se tiendra les 18, 19 et 20 avril, à Baie-Comeau, sur le thème Entre nature et démesure. L’heure sera aux échanges, à l’inspiration et au réseautage.

Trois experts dans leur domaine respectif seront sur place pour animer des conférences. Les participants découvriront Le profil des voyageurs en Côte-Nord grâce à Philippe Trempe. Luc Dupont s’amènera pour aborder le thème des Dix tendances clés dans le monde du marketing touristique. Et puis, Frédéric Gonzalo livrera ses secrets dans une conférence intitulée Marketing numérique et médias sociaux en tourisme : les bonnes pratiques en 2018.

Pour faire un succès de l’événement, Tourisme Côte-Nord a pris soin de concevoir et doser la programmation afin d’assurer un juste équilibre entre le côté pratique et théorique. Outre les conférences, les participants auront accès à des kiosques, des ateliers participatifs et des échanges avec un panel d’experts invités. Un souper gastronomique aux saveurs nord-côtières ponctuera la journée de jeudi.

Comme l’explique Mario Leblanc, directeur général de Tourisme Côte-Nord, l’objectif est « de stimuler un dialogue fructueux et constructif parmi nos membres et d’utiliser cet événement pour bonifier notre compréhension des avenues à explorer pour le développement touristique de la Côte-Nord ».

La main-d’œuvre fera partie des discussions, tout comme l’accessibilité et l’image de marque de la région ainsi que l’entrepreneuriat, entre autres.

Rappelons que l’industrie touristique génère près de 100 M$ de dollars de recettes annuellement sur la Côte-Nord. De plus, grâce aux efforts promotionnels de Tourisme Côte-Nord et ses partenaires, plus de 400 000 personnes visitent la région chaque année.

Pour en savoir davantage sur le forum du mois prochain et s’y inscrire, les intervenants touristiques sont invités à visiter le blogue de Tourisme Côte-Nord à l’adresse https://tourismecote-nord.com/blogue/membres/forum2018/.