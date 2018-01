Tourisme Côte-Nord innove – Un nouveau carnet pour promouvoir la motoneige et le quad

Baie-Comeau – Tourisme Côte-Nord innove et se dote, pour les deux prochains hivers, d’un nouvel outil de promotion pour ses sentiers de motoneige.

Un carnet de 76 pages a été conçu et vient remplacer la grande carte à laquelle le public était habitué depuis quelques années. Le produit contient également une section de 12 pages exclusivement réservé au quad, dont l’offre touristique est en pleine croissance.

Le nouveau concept a été élaboré dans le but de rendre l’outil plus facile à consulter et de mieux mettre en valeur les différents partenaires impliqués dans ce produit hivernal.

Le carnet contient les boucles et circuits de motoneige détaillés avec des suggestions d’activités aux alentours. On y découvre chacun des secteurs touristiques, d’est en ouest, facilitant ainsi la recherche à l’intention des motoneigistes.

Format

Ce format réduit permet l’utilisation de nombreuses images qui mettent l’accent sur la beauté et l’immense territoire ainsi que sur les différents attraits de la région comme la passerelle sur la rivière Bersimis.

Le carnet motoneige et quad Côte-Nord se veut complémentaire à la grande carte produite par la Fédération québécoise des clubs de motoneigistes du Québec qui couvre tout le territoire provincial.

Un tirage de 25 000 exemplaires, pour les années 2018 et 2019, permettra au carnet d’être distribué aux quatre coins du Québec et dans les salons ailleurs au Canada et aux États-Unis.

Le Salon national Quad-Motoneige de Drummondville, le Grand salon de la motoneige et du quad de Québec, le Big East – Syracuse, New York ainsi que l’International Snowmobile de Toronto feront aussi connaitre le produit populaire.

Il est possible de se procurer la version papier du carnet en écrivant par courriel à info@cotenordqc.com ou encore la version PDF imprimable sur le site Web à l’adresse tourismecote-nord.com. Avec les récentes précipitations de neige, le trafic sera beaucoup plus animé sur les nombreux sentiers de la région.