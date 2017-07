Tadoussac – Dotée d’un décor exceptionnel fait de montagnes et d’eau, de roc et de verdure, Tadoussac constitue la porte d’entrée de la Côte-Nord. Membre de l’Association des plus beaux villages du Québec et du Club des plus belles baies du monde, Tadoussac doit sa renommée internationale à l’observation des baleines.

Spectacles hors Festival

Même si le Festival de la chanson de Tadoussac est terminé, tout l’été il y a la possibilité d’assister à des concerts payants.

En juillet, défileront à Tadoussac, Raphaël Dénommé le lundi 18 juillet 21h au Père Coquart Café, Claudine Mercier (Humour) le vendredi 22 juillet 20 h et Pierre Hébert (Humour) le samedi 30 juillet 20 h, tous deux à la Salle Bord de l’Eau.

En août au tour de Pascale Picard (solo) le jeudi 4 août 20 h à la Salle Bord de l’Eau, Émile Bilodeau le samedi 6 Août 21 h au Père Coquart Café, Marie-Pierre Arthur le vendredi 12 août 20 h à la Salle Bord de l’Eau et MG3 (Montréal Guitare Trio) le vendredi 19 août 20 h également à la Salle Bord de l’Eau.

Biblio-Plage

La Biblio-plage de Mme Chose, la 1re biblio-plage du Québec, est née à l’été 2014 dans la magnifique baie de Tadoussac. Espace de lecture à même la plage, avec chaises Adirondack, parasols et plus de 300 livres pour tous les âges et tous les goûts.

Le décor exceptionnel, la gratuité, une collection de livres de qualité (où la littérature d’ici a une place de choix), un accueil chaleureux et des animations variées, font la popularité de cette bibliothèque unique à ciel ouvert.

La Biblio-plage est une initiative personnelle de Dany Chartrand, alias Mme Chose, médiatrice culturelle et communautaire. Elle bénéficie de l’appui de la municipalité de Tadoussac et de plus de 45 commerçants et organismes du milieu. Une trentaine de bénévoles contribue également à son fonctionnement. Ouvert tous les mardis et samedis pendant la saison estivale.

Le Petit marché

Le Petit Marché, situé à côté de l’église en plein cœur du village, offre des produits locaux tous les samedis de la mi-juin à la mi-septembre, de 9 h 30 à 16 h.

Randonnées pédestres

Le Parc national du Fjord-du-Saguenay a aménagé, au cœur même de Tadoussac, des sentiers d’interprétation totalisant près de deux kilomètres, donnant accès à la colline de l’Anse à l’Eau et à la Pointe de l’Islet, magnifique vue sur Tadoussac et l’embouchure du Fjord du Saguenay.

Par exemple, le sentier du belvédère (1,2 km), classé facile et accessible avec le droit d’accès au Parc national du Saguenay, ce sentier qui a pour point de départ, la Maison des dunes, vous livre une vue extraordinaire sur le Fleuve St-Laurent et ses falaises de sable. Stationnement et tables de pique-nique disponibles.

Sources:

Municipalité de Tadoussac Facebook Biblio-Plage Festival de la chanson de Tadoussac