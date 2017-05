Tadoussac récidive avec la 2e édition

Tadoussac – La Municipalité de Tadoussac convie les promoteurs touristiques à la 2e édition de la Journée de structuration et de consolidation de l’offre touristique qui aura lieu le 23 mai prochain à l’Hôtel Tadoussac. Un invité de marque partagera son expertise, soit Paul Arseneault, titulaire de la Chaire de tourisme Transat et directeur du Réseau de veille en tourisme.

Cette journée sera l’occasion unique de permettre le réseautage, favoriser la concertation et entamer une réflexion collective sur l’état actuel de l’industrie touristique ainsi qu’identifier les pistes de développement ou d’innovation pour la région.

Sous formes de conférences, d’ateliers ou de présentations, différents sujets seront abordés permettant de mieux outiller les promoteurs touristiques de la Haute-Côte-Nord.

Paul Arseneault, directeur du Réseau de veille en tourisme, discutera notamment des grandes tendances actuelles, d’innovation et d’expérience-client afin de favoriser la rétention sur le territoire. Le nouveau directeur de Tourisme Côte-Nord, Mario Leblanc, sera également présent en vue d’échanger avec les participants.

Enfin, certaines destinations touristiques inspirantes québécoises seront présentées, question de mieux connaître ce qui se fait à l’extérieur de notre région.

La participation à cette journée complète d’activités est entièrement gratuite et ouverte à tous. Un dîner et un souper optionnels seront servis sur place. Pour plus d’infos, contacter la Municipalité de Tadoussac.