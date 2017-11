Sylvie Gagnon – Une administratrice dévouée

Forestville – Sylvie Gagnon dirige la Coopérative de solidarité d’aide à domicile HCN depuis plusieurs années. Pourtant, elle entretient toujours la même passion pour son travail et surtout un dévouement exemplaire à la clientèle de son organisme. Femme de l’ombre discrète et affable, cette érudite ne laisse rien au hasard. Rencontre avec une femme inspirante qui fait son chemin sans fracas.

1- Tout d’abord, décrivez vos différentes implications et fonctions professionnelles des 20 dernières années :

J’ai été présidente du Comité d’école Notre-Dame-du-Bon-Conseil, du Comité de parents de la Commission scolaire de Bersimis/Estuaire, secrétaire et adjointe à la direction au Journal Haute-Côte-Nord, directrice générale de la Coopérative de solidarité d’aide à domicile HCN, membre de la Table locale de concertation des aînés de la HCN et dirigeante de la caisse Desjardins du Centre de la Haute-Côte-Nord.

2- Comment s’est passée votre jeunesse?

J’étais une jeune fille sociable et tranquille.

3- Êtes-vous native de Longue-Rive ?

Je pourrais dire oui puisque je demeure à St-Paul du-Nord (Longue-Rive) depuis 1979 et j’y suis restée. Mais, je suis native des Bergeronnes.

4- Quel a été votre parcours scolaire?

Secondaire V; Lancement d’entreprise; Secrétariat / comptabilité

5- Que faites-vous dans votre quotidien au boulot?

La gestion administrative, ressources humaines, rencontres de clients. Surveiller et gérer l’entreprise afin d’avoir un budget équilibré pour que mes 33 employés aient toujours un emploi et que mes clients reçoivent des services exceptionnels.

6- Vous êtes directrice générale de la Coopérative de Solidarité d’Aide à domicile HCN depuis plusieurs années. Est-ce que les besoins de votre clientèle ont changé?

Depuis 13 ans, les besoins ont changé et changeront encore dans les années à venir. Vu que les personnes âgées veulent rester dans leur foyer, il faut adapter les services d’aide à domicile pour leur permettre d’y demeurer le plus longtemps possible.

7- Puisque votre clientèle est composée en majeure partie de personnes aînées, il y a fort à parier que vos employés(es) sont souvent les intervenantes de première ligne et qu’elles ont parfois à signaler certaines situations. Comment les préparez-vous à intervenir?

Les employés(es) sont formés par la Coop afin d’assurer une bonne communication avec notre clientèle. Si un problème survient, nous communiquons auprès des intervenants du CISSS-CN pour faire le suivi nécessaire.

8- Quels sont les défis pour une organisation comme la vôtre?

Le plus grand des défis, c’est de trouver du personnel avec un don de soi exceptionnel afin de desservir des gens qui ont besoin d’aide au quotidien.

9- De quoi êtes-vous le plus fière?

Je suis fière d’avoir réussi malgré les situations éprouvantes que j’ai vécues au cours de mon enfance. J’ai persévéré et j’ai été récompensée en construisant une famille extraordinaire avec mon conjoint. Ce qui fait qu’aujourd’hui, j’ai deux filles, un petit-fils et deux gendres. Tous sont précieux à mes yeux, je suis très fière d’eux.

10- Vous avez une baguette magique qui vous donne tous les pouvoirs, quelle est la première chose que vous faites?

Guérir toutes les maladies.

11- Quels sont vos qualités et vos défauts?

Très généreuse, compréhensive, dynamique et persévérante. Aime bien contrôler, ça peut énerver, impatiente et chialeuse à certaines occasions mais toujours pour de bonnes raisons.