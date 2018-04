Someday de Marie Claude Petit

Les Bergeronnes – La chanteuse, originaire des Bergeronnes, Marie-Claude Petit, vient de sortir un nouvel extrait, intitulé Someday. Elle nous offre cette nouvelle chanson avec l’artiste DoRian.

Celle que nous avons surtout connu grâce au concours de chanson de Céline Dion, nous avait offert, il y a deux ans, la pièce « Et pourtant », qui s’est d’ailleurs rendu dans les vingt-cinq finalistes à ce concours. Aujourd’hui, elle nous arrive avec un morceau qu’elle a composé à l’aide de son ukulélé. « J’ai eu l’idée d’apprendre le ukulélé sur Youtube l’été passé et entre temps ma filleule m’a m’annoncé que son copain de Vancouver venait de lui faire une demande en mariage sur un volcan de HawaÏ! J’ai trouvé ça tellement romantique », explique Marie-Claude Petit. Cette dernière a donc immédiatement pris son ukulélé pour composer Someday. Sa ollaboration avec l’artiste DoRian est venue naturellement alors qu’il a tout simplement accepté l’invitation de Marie-Claude qui désirait chanter avec lui. « Je lui ai demandé humblement s’il voulait poser sa voix sur la mienne pour cette chanson et avec ma plus grande joie, il a accepté! Ce fut magique », ajoute la chanteuse.

Celle qui chante au sein du groupe le Boogie Wonder Band, n’a pas l’intention d’arrêter ce projet pour un album solo, même si elle trouve important de travailler sur ses chansons dès qu’elle e a l’occasion. Elle explique: « J’y vais à mon rythme et je sors un extrait à la fois. Je suis consciencieuse et quand je sors une chanson, il faut que je sois hyper satisfaite de mon travail ». C’est d’ailleurs le cas avec Someday, pour notre plus grand bonheur. Avec ce nouvel extrait, la chanteuse désire nous faire découvrir une nouvelle facette grâce à ses propres paroles et sa propre musique. Marie-Claude Petit continuera la tournée avec le Boogie Wonder Band, qui arrive de New Orleans, et qui fera le tour des festivals à travers le Québec tout l’été. Le Boogie Wonder Band est un projet en constante évolution et fait réaliser à la chanteuse un rêve de performer sur scène depuis maintenant vingt ans. La chanson de Marie-Claude Petit est en vente sur t outes les plateformes musicales et la vidéo est disponible sur le Youtube de la chanteuse.