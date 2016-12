Soirée du nouvel An pour les personnes seules

(S.K.) L’Association Marie-Reine des Escoumins récidive pour une 5e année, avec le souper destiné aux personnes seules. Qu’elles soient en CHSLD, résidence privée ou toujours dans leur propre résidence, les personnes qui seront seules le 1er janvier prochain sont invitées à contacter la présidente des Marie-Reine des Escoumins, Jocelyne Sirois. L’activité débutera à 15 h au Centre multifonctionnel des Escoumins par des jeux, karaoké et autres activités. À 18 h sera servi le souper brochettes incluant une soupe et le dessert. Le tout est entièrement gratuit. Et pour les personnes qui ont besoin d’aide pour le transport ou pour toute autre question, contactez Mme Sirois au 418 540-0468.