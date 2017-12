Six médailles pour les patineuses de la Haute-Côte-Nord

Baie-Comeau – Bien que les Baie-Comoises se sont imposées à domicile avec un bilan de 34 médailles à l’issue de la Compétition Laurence-Comeau, les treize patineuses de la Haute-Côte-Nord ont tout de même bien fait alors qu’elles ont rapporté un total de six médailles et plusieurs rubans.

Anaïs Gauthier (star 5 moins de 13 ans) et Josiane Morin (star 7) du CPA des Escoumins ont décroché chacune une médaille de bronze. Dans la catégorie star 6, Josiane a obtenu une 5e place, tandis que Julia Gagnon (star 2) et Laurence Gagnon (star 3) sont toutes deux revenues avec un ruban argent.

Pour le CPA de Forestville, Léa Dufour a complété un doublé de bronze dans les catégories star 8 et 9. Élizabeth Savard a obtenu une 7e position dans le star 6 et a frôlé le podium avec une 4e place dans le star 7. Carolane Thibault a mérité une 7e place dans la catégorie star 5 moins de 13 ans. Méliandre Fournier, Emmy Tremblay, Annabelle Laprise, Laurie Laprise et Laura Bérubé ont remporté un ruban dans leur catégorie respective.

Dans la catégorie prénovice, la Forestvilloise Éloise Martel qui évolue avec le CPA de Baie-Comeau, a mérité le bronze à deux reprises.