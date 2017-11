Simon Morin et ses invités en mettent plein la vue

Forestville – Simon Morin et ses invités, Maxime Desbiens-Tremblay et Jason Roy-Léveillée, ont fait danser leur auditoire le vendredi 20 octobre, dans le cadre d’un spectacle offert à l’occasion du Tournoi Michel-Bouchard de Forestville.

Près d’une centaine de personnes se sont rassemblées au bar de l’aréna pour ce spectacle, sur des succès d’hier à aujourd’hui. Depuis 2013, Simon Morin offre sur Youtube via The Brother’s Sessions, des vidéos dans lesquels il interprète à sa manière des succès d’hier et d’aujourd’hui. Pour ce faire, il est assisté de plusieurs amis, comme Jason Roy Léveillée, Maxime Desbiens-Tremblay, Bryan Audet ou encore Martin Rouette et Jonny Arsenault. Leurs reprises passent des années 70 aux années 2000. Du rock classique aux hits de l’heure, ils interprètent des chansons populaires, issues du folk, blues, rock, indie ou pop.

Appelé à évoluer, le spectacle des Brother’s peut varier en fonction des membres qui y participent. Leur spectacle change aussi constamment puisque parfois, tous les Brothers se retrouvent le temps d’un show, alors qu’à l’occasion Simon et quelques-uns de ses collaborateurs se rassemblent le temps d’un spectacle acoustique. C’est d’ailleurs cette formule qui a été présentée à Forestville le 20 octobre dernier.

« On s’offre vraiment un trip de gang entre chums », lance Simon Morin en compagnie de ses deux amis. « On est tous déjà passés sur la Côte-Nord, soit pour aller jouer à Tadoussac ou à Baie-Comeau et Sept-Îles, mais c’est la première fois qu’on s’arrête ici et on est vraiment contents de vois ce public », ajoute Jason Roy-Léveillée. Accompagnés de deux musiciens, un guitariste et un percussionniste, les trois chanteurs ont conquis l’assistance.

Expérience télévisuelle

Simon Morin a participé à l’émission Star Académie et quelques années plus tard, à l’émission La Voix. Il s’est retrouvé dans l’équipe d’Éric Lapointe. Mais avant cela, il avait fait partie de l’émission Rock’n’Road à Musique Plus en 2010. Le chanteur s’est toujours démarqué des compétitions comme étant le rockeur de la troupe. Évidemment, depuis plusieurs années, il s’est taillé une place en jouant un peu partout.

Ensuite, on connaît bien évidemment Jason Roy-Léveillée et Maxime Desbiens-Tremblay pour leurs rôles dans la série Ramdam, diffusée au début des années 2000, dans laquelle ils interprétaient respectivement les personnages de Jean-Félix et Manolo. Maxime a continué de jouer au petit et au grand écran en s’adonnant parallèlement à la musique. Connu sous le nom de TREMBLAY, il a sorti deux albums solos, et deux albums avec le groupe Éléphantine. Jason continue également sa carrière d’acteur; on l’a d’ailleurs vu dans Lance et Compte.

L’artiste bien connu précise cependant que les projets musicaux l’attirent tout autant que le jeu.