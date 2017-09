Sept joueurs de la Haute-Côte-Nord sont sélectionnés

Côte-Nord – Le logo des Nord-Côtiers était en vogue la semaine dernière, alors que les hockeyeurs retenus par les formations régionales affichaient fièrement les couleurs qu’ils arboreront pour la saison 2017-2018. Même certains parents laissaient aller leur fierté.

Le portrait des trois équipes nord-côtières a été finalisé au début de la semaine dernière pour les clubs pee-wee AAA relève, bantam AAA relève et midget espoir.

«Les dernières décisions n’étaient pas nombreuses, mais il y en avait des bonnes à prendre», a laissé entendre le coordonnateur hockey du programme des Nord-Côtiers et entraîneur-chef du midget espoir, Jean-Philippe Simard. «Ça brise le cœur de retrancher des joueurs, mais ça fait partie de la job», a-t-il renchéri.

Portrait

Quelques joueurs de la Haute- Côte-Nord, Sept-Îles, Uashat mak Mani-Utenam et Port-Cartier auront réussi à se tailler un poste au sein des Nord-Côtiers, au terme de six jours de camp à Sept-Îles (13 au 16 août) et Baie-Comeau (17 et 18 août) et de matchs hors-concours contre le Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Pour la Haute-Côte-Nord, les frères Nicolas (pee-wee) et Charles-Antoine Tardif (bantam) des Escoumins, Zachary Nicolas, Pier-Anthony Bouchard et le gardien Justin Boulianne de Forestville dans le bantam ainsi que Raphaël Gauthier et Alexandre Carré de Sacré-Cœur (midget espoir), ont été désignés pour faire partie de l’alignement 2017-2018.

Philippe Simard s’attend à ce que les trois formations soient compétitives. «Elles vont travailler fort sur la glace.» Le pee-wee compte sur une bonne cohorte en provenance de l’atome, «l’année 2006 est vraiment bonne.» Le bantam aura une jeune équipe avec douze éléments de 2004. Pour le midget, seulement cinq joueurs de 16 ans ont été choisis. «On a pris les meilleurs joueurs, peu importe l’âge», a indiqué le coordonnateur hockey.

Personnel

Jean-Philippe Simard aura comme adjoint derrière le banc Darrel Parker et Allen Morissette. Jean-Philippe Claveau est à la barre du bantam, secondé par Éric Smith. Dans le pee-wee, Yan Côté est l’entraîneur-chef et il aura comme adjoint Jean-Marc Lévesque. Un autre assistant pour le pee-wee et un pour le bantam devraient s’ajouter au personnel.

Saison 2017-2018

La saison régulière 2017-2018 des Nord-Côtiers au sein de la Ligue d’excellence du Québec (LEQ) devrait s’ouvrir le 16 septembre, mais reste à déterminer l’identité des rivaux. Ça devait se passer en Beauce, mais dans le midget espoir, le club de l’endroit a été dissout récemment. Parlant de cette catégorie, les Nord-Côtiers accueilleront l’Albatros du Collège Notre-Dame de Rivière-du-Loup pour des matchs préparatoires les 9 et 10 septembre.

Avec Shirley Kennedy