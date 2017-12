Semaine des entrepreneurs dans les écoles – Linda Isabelle partage son parcours peu conventionnel

Forestville – L’artiste peintre Forestvilloise Linda Isabelle, est allée à la rencontre des jeunes les 22 et 23 novembre, dans le cadre de la Semaine des entrepreneurs dans les écoles. Généreuse et accessible, madame Isabelle a partagé son cheminement avec les élèves des polyvalentes des Berges et des Rivières.

Dans le cadre de la Semaine des entrepreneurs dans les écoles, un atelier a été proposé aux étudiants du secondaire et c’est avec Linda Isabelle que celui-ci s’est concrétisé. C’est devant près d’une trentaine de jeunes dans chaque polyvalente que l’artiste a parlé de son parcours des six dernières années, soit depuis qu’elle a commencé professionnellement à peindre. Elle s’est confiée sur le fait que l’école n’était pas pour elle et qu’elle ne se sentait pas à sa place au secondaire. Linda Isabelle désirait rejoindre les jeunes qui se sentent différents en misant sur son propre parcours, peu conventionnel, pour démontrer qu’elle a tout de même réussi à se bâtir une belle carrière.

Selon elle, le fait d’être différente, d’oser et de persévérer lui a permis d’avancer et de se rendre où elle est présentement. « Mon métier me permet de voyager. J’ai voyagé dans presque toutes les régions du Québec et j’aime ça », mentionne Linda Isabelle passionnée par son travail. « La petite fille qui vient de la Côte-Nord déplace de l’air pas mal », ajoute-t-elle avec humour.

Une vraie artiste

« Le métier d’artiste, c’est de se démarquer et de faire complètement à l’inverse de tout le monde », explique Linda Isabelle.

Cette dernière a expliqué sans filtre pourquoi elle choisit les sujets qu’elle peint, comme sa collection de personnages nus. L’artiste ne pensait jamais faire cette collection, mais elle a constaté que cela pouvait faire réagir et faire réfléchir le monde. « Je ne sais jamais où ma peinture va aller, mais je sais qui je suis », déclare Linda Isabelle qui veut montrer aux jeunes qu’il est important de se faire confiance pour persévérer. « Avec la persévérance, quelqu’un qui veut, peut », conclut-elle.