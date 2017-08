Sacré-Cœur – Sacré-Cœur-sur-le-Fjord-du-Saguenay se positionne comme une destination écotouristique. Que ce soit pour une journée, une fin de semaine ou plusieurs séjours, les entreprises locales vous proposent des activités saisonnières pour tous les types de visiteurs. L’originalité des activités touristiques est bien adaptée au goût des visiteurs.

L’Anse-de-Roche

Le secteur de l’Anse-de-Roche représente un espace humanisé sur le Fjord. Enclavée, l’Anse-de-Roche profite d’un microclimat chaud propice aux activités de plein air et de détente.

L’Anse-de-Roche, c’est une ouverture sur le Fjord avec un accès unique au Saguenay.

Les infrastructures du parc touristique de l’Anse-de-Roche offrent de superbes points de vue et panoramas, un coucher de soleil «ExtraFjordmidable», ainsi que des activités de nautisme, d’observation et d’interprétation.

Aire de pique-nique, randonnées en kayak. À 12 milles nautiques de Tadoussac.

Parc marin du Saguenay–Saint-Laurent

Reconnaissant l’importance de protéger l’environnement, la faune, la flore et les ressources naturelles d’une partie du fjord du Saguenay et de l’estuaire du Saint-Laurent, les gouvernements du Canada et du Québec ont créé, avec l’appui de la population, le parc marin du Saguenay–Saint-Laurent.

La mission du parc marin est de rehausser, au profit des générations actuelles et futures, le niveau de protection de ses écosystèmes aux fins de conservation, tout en favorisant les activités éducatives, récréatives et scientifiques. Les activités pratiquées dans le parc marin sont encadrées dans une optique d’utilisation durable. Les intervenants régionaux participent également à l’atteinte des objectifs du parc marin.

Le parc marin protège des écosystèmes exceptionnels où plus de 1600 espèces animales et végétales ont été observées. On y retrouve des espèces en péril telles que le béluga du Saint-Laurent et le rorqual bleu.

L’accès aux parcs de Parcs Canada est gratuit tout l’été à l’occasion du 150e anniversaire du Canada.

GYMKHANA de Sacré-Cœur

La municipalité de Sacré-Cœur présente cette année la 4e édition du Gymkhana de Sacré-Cœur qui se déroulera sur le site du Ranch le Soleil le Vent. Cette compétition équestre (gymkhana) d’envergure provinciale se déroulera, durant la fin de semaine du 25, 26 et 27 août 2017. Plus de 120 compétiteurs et de plus de 1000 visiteurs provenant de diverses régions du Québec sont attendus pour l’évènement.

Ce rendez-vous offre des activités pour toute la famille. Il y aura courses de barils en exhibition, et autres compétitions équestres, une initiation à la danse country, des tirages et des soirées dansantes les soirées de vendredi et de samedi. Les billets sont en prévente jusqu’au 9 août, par la municipalité de Sacré-Cœur.

Sources :

Municipalité de Sacré-Cœur Facebook Gymkhana Parc marin du Saguneay