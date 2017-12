Sacré-Cœur – L’Art en Cadeau connaît un succès indéniable

(S.K.) – Les artistes, artisanes et artisans de la région et d’ailleurs ont épaté la galerie à l’occasion de l’événement L’Art en Cadeau, tenu à la salle communautaire Le Cœur du Fjord de Sacré-Cœur. Selon Jean-Sébastien Painchaud, directeur en culture et loisirs à la Municipalité de Sacré-Cœur, ce fut une édition très réussie, réunissant 19 kiosques et attirant environ 350 visiteurs. La Chorale Les Gens de Mon pays a même offert une prestation surprise, pour le plus grand plaisir des gens sur place.