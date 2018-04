Dans le cadre de l’émission Comédie sur mesure, Sacré-Cœur accueille Korine Côté

Sacré-Cœur – L’humoriste Korine Côté était de passage à Sacré-Cœur pour le tournage de l’émission Comédie sur Mesure les 9 et 10 avril. Rappelons qu’en août 2017, Les Escoumins avait reçu la visite de Mathieu Cyr pour un épisode qui a été diffusé au mois de février.

Comédie sur Mesure revient alors pour une deuxième saison sur les ondes de Z. Elle sera diffusée à compter de l’automne 2018. Cette saison comportera 9 épisodes de 30 minutes. José Gaudet, Pierre Hébert, Maxim Martin, Billy Tellier et Korine Côté ont confirmé leur présence. Le concept de Comédie sur Mesure propose à des humoristes de se rendre dans les villages du Québec et fait découvrir aux téléspectateurs le village par l’entremise d’un bien-cuit plein de mordant servi par l’humoriste.

Deux jours durant, Korine Côté a donc visité Sacré-Cœur et réalisé plusieurs activités intéressantes dans le village. Elle s’est rendue, entre autres, à la Ferme 5 Étoiles, à la Maison des Jeunes et dans une pourvoirie. Ensuite, le volet créatif s’amorce puisque l’humoriste doit composer un numéro sur mesure qui est ensuite présenté aux résidents de la localité visitée. « C’était une première expérience d’écrire un numéro aussi rapidement et le livrer ensuite, confie l’humoriste. J’étais en plus en terrain inconnu parce que je découvrais en même temps le village et ses gens ». Cette dernière a tout de même très bien saisi Sacré-Cœur et livré un très bon numéro aux 130 personnes qui y ont assisté.

De la visibilité

Notons que ce passage à Comédie sur Mesure sera la deuxième grande visibilité télévisuelle de Sacré-Cœur. On se rappelle que la municipalité a participé, il y a deux ans, à l’émission La Petite Séduction et avait reçu l’acteur Maxime Leflaguais. « C’est une très belle opportunité pour nous qui permet de démontrer notre beau village, en été comme en hiver », mentionne la mairesse de Sacré-Cœur, Lise Boulianne.