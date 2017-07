Rouverte depuis le 26 juin

Après un an de fermeture, la petite chapelle de Tadoussac est enfin ouverte aux visites depuis le lundi 26 juin, au grand plaisir des responsables et des visiteurs. L’ensemble des travaux, dont ceux au niveau des fondations, ont été effectués et il ne reste qu’à terminer les travaux de peinture pour compléter le toit, retardés en raison du manque de peinture à l’huile de lin qui se fait très rare. Le clocher a entièrement été refait dans les règles de l’art, en respectant la conservation patrimoniale de l’édifice. Le montant total des coûts de rénovations de la chapelle ne sont pas accessibles pour le moment, mais comme le dit Nathalie Murray de la Fabrique Ste-Croix de Tadoussac « nous avons eu de généreux donateurs ». Maintenant il ne reste qu’à l’entretenir. Même si les deux employés de la chapelle ont des salaires subventionnés, les dons demandés lors de la visite servent uniquement à l’entretien du bâtiment et du terrain.