La route 138 est fermée aux véhicules lourds

Crédit photo : Journal Haute-Côte-Nord

La première tempête de l’année 2018 amorcée hier soir devrait se poursuivre jusqu’à samedi matin, laissant entre 10 et 15 centimètres supplémentaires sur la rive nord de la péninsule gaspésienne ainsi que sur la Côte-Nord, selon Environnement Canada. De la neige parfois forte combinée à des vents forts à violents causera de la poudrerie généralisée qui rendra les conditions routières particulièrement mauvaises.

Depuis 2 h ce matin, la circulation est interdite aux véhicules lourds sur la route 138 entre Tadoussac et Port-Cartier, direction est et ouest, et ce pour une durée indéterminée. Le ministère des Transports indique que la chaussée est enneigée et la visibilité bonne de Tadoussac à Pessamit. De Pessamit au pont de la rivière aux Rosiers la visibilité est nulle tandis qu’elle est réduite jusqu’à Baie-Comeau. Le service de traversier Tadoussac-Baie-Ste-Catherine effectue des traversées aux 60 minutes jusqu’à nouvel ordre.