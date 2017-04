Retour aux sources pour Shauit

Les Escoumins – L’artiste autochtone Shauit est en tournée sur la Côte-Nord. Alors qu’il prépare son prochain opus qui sera disponible cet été, l’auteur- compositeur-interprète s’est arrêté en Haute-Côte-Nord la semaine dernière.

Shauit a décidé de faire quelques apparitions dans quelques municipalités de sa région natale. C’est aux Bergeronnes et à Tadoussac qu’il lancé sa tournée nord-côtière. Il s’est rendu en premier lieu à la polyvalente des Berges durant l’après-midi pour offrir un spectacle aux jeunes et a terminé la soirée à Tadoussac.

Ce passage en Haute-Côte-Nord a été remarqué et très apprécié de la population. Shauit a présenté son nouveau matériel avec lequel il se renouvelle complètement, autant au niveau musical qu’au niveau de thèmes abordés.

Shauit est reconnu comme un artiste reggae, cependant avec son prochain album, il nous fera découvrir de nouveaux styles teintés de rythmes folks, toujours accompagnés de textes en langue innue. C’est d’ailleurs ce qui le différencie des autres artistes, il ne quitte jamais vraiment sa culture en chantant en langue innue, ce qui donne un résultat très intéressant à sa musique. Il s’est dirigé, dès le samedi 25 mars, vers Baie-Comeau pour une série de six spectacles avec Florent Vollant. Il terminera sa tournée le 31 mars à Havre St-Pierre.

À propos de Shauit

Shauit est un auteur-compositeur- interprète originaire de Maliotenam, sur la Côte-Nord. Il chante en créole, en français et en anglais, mais surtout dans sa langue autochtone, l’innu. Son EP éponyme est sorti en 2014 et depuis, sa musique ne cesse de voyager. D’ailleurs, quelques-unes de ces chansons se retrouvent dans des séries télévisées et longs-métrages. Sa chanson Kie Tshinuau a également été retenue pour promouvoir la musique du monde canadienne sur la compilation de la revue Songlines reconnue mondialement. En 2015, Shauit a remporté le prix RADARTS ainsi que le prix Rideau du Réseau des organisateurs de spectacles de l’est du Québec (ROSEQ). Il a également participé à la 32e édition du Festival de la Chanson de Tadoussac et se produit régulièrement aux côtés de Samian et de Florent Vollant. Rappelons que Shauit fait également partie des artistes invités de la sixième édition d’InnuRassemble, qui se déroule cette semaine, soit du 27 au 31 mars, impliquant des étudiants de l’école secondaire Serge-Bouchard de Baie-Comeau et de l’école Uashkaikan de Pessamit.