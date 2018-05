Renaud Deschênes accède à la direction générale d’Explos-Nature

Les Bergeronnes – La corporation Explos-Nature a procédé à l’embauche de son nouveau directeur général en la personne de Renaud Deschênes. « Monsieur Deschênes amène avec lui un bagage d’expérience professionnelle et une connaissance du milieu dans lequel évolue l’organisation qui permettra à Explos-Nature de poursuivre son développement », a commenté le président du conseil d’administration, Martin Vaillancourt.

«Nous avons rencontré plusieurs candidats intéressants lors de nos entrevues et Renaud est le candidat qui s’est le plus démarqué à nos yeux. Sa vision de l’organisation cadre avec les objectifs que s’est donnés Explos-Nature à court, moyen et long terme. Nous sommes très heureux de l’accueillir dans notre équipe», ajoute Monsieur Vaillancourt.

L’organisation souligne l’apport immense de Myreille Lalancette, directrice générale sortante, à Explos-Nature. Myreille Lalancette a mené à terme quelques projets de développement soumis par le conseil d’administration dont la vaste campagne de financement, le développement des activités de l’Observatoire des oiseaux de Tadoussac et la création de l’École de plongée.

Fondé en 1955 par M. Léo Brassard, Explos-Nature est un organisme basé aux Bergeronnes, sur la Côte-Nord. Explos-Nature est voué à l’éducation relative à l’environnement et à la recherche en sciences biologiques.