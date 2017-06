Rémi Chassé en spectacle

Forestville – Le chanteur Rémi Chassé assurera la partie musicale du spectacle de la Fête nationale à Forestville le 23 juin prochain, tel qu’annoncé sur les réseaux sociaux la semaine dernière.

Outre la prestation du finaliste de La Voix de l’édition 2014, une programmation variée a été concoctée par le comité organisateur qui a jeté son dévolu sur le Parc centre-ville comme quartier général de la Fête nationale dont les festivités s’échelonneront sur deux jours, soit les 23 et 24 juin. C’est au Parc centre-ville que seront concentrées les différentes activités de la Fête nationale à Forestville, tel que prévu par le conseil municipal et le comité organisateur composé de Michel Canuel, Cynthia Gagnon, Véronick Lévesque, Johanne Gagnon et Peggy Bourque-Ouellet.

Programmation officielle

Rémi Chassé, l’un des 4 finalistes à l’émission La Voix en 2014, sera en prestation le 23 juin dès 20 h 30 sous un grand chapiteau qui sera aménagé au Parc centre-ville pour l’événement. Dans une vidéo adressée aux Forestvilloises et Forestvillois et diffusée sur Facebook, le chanteur de Une armée dans ma voix et Sans adieux et a mentionné qu’il avait vraiment hâte de venir fêter le Québec avec les gens de la place et en profiter pour inviter la population à venir célébrer avec lui et son band. « Comme le veut la tradition, le spectacle sera suivi d’un feu de joie et, fait à noter, contrairement années précédentes, le feu ne se fera pas sur la plage, mais bien au Parc centre-ville », précise l’agente de développement de Forestville, Peggy Bourque-Ouellet. Le lendemain, une journée familiale est au programme et bon nombre d’activités sont au menu, dont le retour de la parade tintamarre dans les rues de Forestville qui avait connu un franc succès l’an dernier, des spectacles d’amuseurs publics, des ateliers de cirque, des sculptures de ballons, du maquillage, un diner hot-dogs et des jeux gonflables seront au programme, et ce, jusqu’à 16 h, toujours au Parc centre-ville.