Récolte impressionnante pour la Haute-Côte-Nord

Les Escoumins – Les athlètes de la Haute-Côte-Nord ont littéralement dominé lors du Championnat régional scolaire de badminton tenu à Havre-Saint-Pierre du 24 au 26 mars dernier. Ce sont 9 bannières qu’ont remportées les jeunes de l’école Marie-Immaculée des Escoumins (ÉMI), de l’école Notre-Dame-du-Sacré-Coeur de Sacré-Cœur et de la polyvalente des Berges des Bergeronnes.

Les douze athlètes de l’école Marie-Immaculée des Escoumins ont raflé presque toutes les bannières à leur disposition lors de ce championnat régional, à l’exception de celle du maringouin masculin qui leur a échappé au profit de l’école Saint-Alexandre de Port-Cartier.

Entraînés par le Club de badminton junior des Escoumins, les représentants de l’école Marie-Immaculée ont rapporté un total de 27 médailles.

Les représentants de l’école Notre-Dame-du-Sacré-Coeur ont obtenu deux écus de bronze dans le double féminin et masculin de la catégorie moustique.

Au chapitre des bannières pour la polyvalente des Berges/Notre-Dame-du-Sacré-Coeur, les athlètes du Club Bleu et Or ont remporté celle du benjamin féminin, benjamin mixte, cadet féminin et cadet masculin.