Compétition régionale à Baie-Comeau – Récolte fructueuse pour le Club l’Envol

Forestville – Ce n’est pas les mains vides que sont revenues les gymnastes du Club l’Envol à l’issue de la 3e rencontre régionale tenue au Stade Médard-Soucy de Baie-Comeau les 24 et 25 mars dernier. En effet, ce sont pas moins de 27 médailles et 26 rubans qu’ont obtenu les 10 représentantes du Club de gymnastique.

Dans la catégorie Argo de base, Emma Tremblay a terminé avec la médaille de bronze au total des appareils en s’attribuant l’or au sol et au trampoline, l’argent à la barre et les rubans de 4e et 5e position au saut et à la poutre. Kelly-Ann Tremblay a mérité la médaille d’argent au trampoline, les rubans de 5e position au sol, à la barre ainsi qu’au saut. Camille Tremblay s’est emparé du ruban de la 4e position au sol, 5e au trampoline ainsi qu’une 7e position au saut. Émily Emond à sa première compétition sur le réseau n’a pas réussi à monter sur le podium mais a toutefois offert de belles prestations dont une 9e place à la poutre.

Jade Bouchard chez les Tyro de base, s’est hissée sur la troisième marche du podium au total des appareils en s’emparant des médailles d’or au trampoline et au saut, du bronze au sol et du ruban de la 8e place au tumbling. Pour sa part, Ann-Sophie Perron a su se démarquer au sol avec la médaille d’or, l’argent au trampoline, le bronze à la poutre et le ruban de la 8e place à la barre.

Tyro avancés

Chez les Tyro avancés, Emy Poirier a terminé avec le bronze au total des appareils, dont l’or au sol, l’argent à la poutre et à la barre, le bronze au tumbling et le ruban de la 4e position au saut et au trampoline. Sa compatriote, Magalie Perron a été couronnée de la médaille d’or à la poutre, au trampoline et au sol ex-quo avec Émy Poirier, ainsi que la médaille d’argent au saut et les rubans de la 4e place à la barre et au total des appareils.

Évoluant dans la catégorie Novice de base, Yanilou Lebreux a décroché la médaille de bronze au trampoline, les rubans de 4e position à la barre, à la poutre, au sol, la 5e place au tumbling, la 8e position au saut, pour terminer avec une 4e position au total des appareils.

Séniors de base

Finalement chez les Seniors de base, Marie-Christine Martel a fait excellente figure en raflant la médaille d’or au total des appareils en plus de l’or au sol, à la poutre, au trampoline, au tumbling et l’argent au saut et à la barre.

Au moment d’écrire ces lignes, Emma Tremblay, Kelly-Ann Tremblay, Camille Tremblay, Laurianne Chiasson, Jade Bouchard, Ann-Sophie Perron, Emy Poirier, Magalie Perron, Yanilou Lebreux, Marie-Christine Martel et Andréane Bouchard étaient qualifiées pour le Challenge des régions provincial qui aura lieu du 17 au 20 mai au Saguenay.

Reconnaissance provinciale pour Andréa Pelchat

Dans la catégorie Argo provincial 4, Andréa Pelchat s’est illustrée en méritant la coupe régionale de la meilleure gymnaste du réseau civil dans sa catégorie. Au cours de la saison, Andréa a décroché la médaille d’argent au saut et un ruban de 8e place au sol à l’issue de l’une des deux compétitions provinciales.

La jeune athlète a connu une saison exceptionnelle alors qu’elle débute à peine dans le monde de la compétition et sur le réseau civil. Selon son entraîneure Nancy Therrien, la prochaine saison s’annonce prometteuse pour cette acrobate du Club l’Envol.