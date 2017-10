Recherches en forêt : un protocole à respecter

Baie-Comeau – Les disparitions comme celle de Jean-François Gendron dans la forêt au nord de Franquelin nécessitent le déploiement d’équipes spécialisées dans la localisation de personnes disparues. Les forces de l’ordre ont mis sur pied une méthode d’intervention adaptée à chaque situation afin d’assurer le succès des recherches.

La Sûreté du Québec base toutes ses recherches sur un protocole à respecter, qui a été élaboré et adapté avec les années. « Pour nos recherches, on part du dernier point connu, dans le cas présent c’est le chalet de l’homme, et on ratisse 300 mètres autour à la recherche d’indices. On base nos recherches là-dessus avant d’élargir le périmètre si l’on n’a rien trouvé. On ne veut pas partir de tous les côtés, il faut une structure d’intervention », explique l’agent Dany Boulianne, gestionnaire de recherche de l’unité d’urgence de Québec, section recherche en forêt.

Chaque agent est équipé d’un GPS et il est possible de suivre les mouvements de chacun d’entre eux, pour voir où ils passent et quels secteurs ils ont fouillé. Le centre de commandement des forces de l’ordre peut ainsi rediriger les recherches vers d’autres secteurs, si nécessaire.

Profil du disparu

On met aussi sur pied un profil de la personne disparue, à partir d’une enquête auprès de la famille et des proches. Ces informations sur la personne sont ensuite prises en compte avec les profils types dans les données de la Sûreté. « Les informations sur la personne disparue entrent dans la méthode de recherche. L’enquête peut faire avancer la recherche et adapter le profil de la personne. Cela va rediriger les secteurs de recherche », poursuit l’agent Boulianne.

Statistiques

La Sûreté du Québec utilise une banque de statistiques accumulées depuis des années qui permet de cibler le profil de la personne recherchée. « Les statistiques permettent de nous dire, par exemple, dans des dossiers similaires, que nous avons retrouvé la personne à une distance de tant de kilomètres du dernier point connu, ce qui permet d’orienter les recherches », explique l’agent Boulianne.

En utilisant ces statistiques, les agents peuvent ensuite diriger les opérations vers les points d’intérêts. « Ça ne sert à rien de commencer les recherches à 10 kilomètres de notre point si les statistiques nous disent qu’on peut le retrouver dans un rayon de cinq kilomètres », image l’agent. On rappelle que les statistiques ne permettent pas de retrouver les gens comme par magie, mais qu’elles aident à diriger les opérations.

Bénévoles

Les bénévoles sont aussi coordonnés par la Sûreté du Québec. Ils ratissent leurs secteurs avec le même équipement ou sont affectés à des groupes de recherche de la police afin d’augmenter leur efficacité. « On ne veut pas travailler en double et passer dans des endroits déjà fouillés pour une deuxième fois. Tous les effectifs disponibles, agents et bénévoles, sont utilisés et œuvrent ensemble pour la réussite de l’opération », affirme le sergent Jean Tremblay, agent d’information à la Sûreté du Québec.

Protocole d’intervention d’urgence à venir

La MRC de La Haute-Côte-Nord planche actuellement sur un protocole d’intervention d’urgence hors réseau routier qu’elle transmettra par la suite au ministère de la Sécurité publique, qui met à la disposition des organismes responsables de ces interventions hors route, un programme d’aide financière. Ainsi, chaque organisme responsable de ces interventions devra se doter également d’un protocole local d’intervention d’urgence (PLIU). L’objectif de ce programme d’aide est d’accroître le niveau de protection offert aux citoyens dans les secteurs non accessibles par le réseau routier en améliorant le degré de préparation des organisations responsables des interventions d’urgence dans ces endroits. Les services d’urgence de la Haute-Côte-Nord sont assez fréquemment sollicités afin d’intervenir auprès de villégiateurs répartis sur le territoire de la Haute-Côte-Nord. « D’où l’importance d’avoir des équipes de pompiers formés et encadrés pour réaliser des missions de sauvetage », a dit la mairesse de Forestville en séance du conseil des maires de septembre dernier.

Trois volets

Le programme d’aide comporte trois volets d’aide financière. Le premier, d’un maximum de 5 000 $, aide les MRC à préciser leurs besoins en la matière. Le second volet, dont l’aide peut varier entre 25 000 $ et 100 000 $, soutiendra les organisations dans l’achat d’équipements comme des VTT et des motoneiges. Le troisième volet d’assistance financière, lui aussi d’un maximum de 100 000 $, concerne principalement la sensibilisation des citoyens et des services concernés par ce futur PLIU.

Avec Steeve Paradis