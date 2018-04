Raymond Chabot Grant Thornton acquiert le cabinet Jacques Dubé CA

Baie-Comeau – L’équipe du cabinet Jacques Dubé CA inc. fait désormais partie de l’entreprise Raymond Chabot Grant Thornton. La nouvelle a été annoncée il y a quelques semaines et permet ainsi au cabinet Raymond Chabot Grant Thornton de renforcer son équipe d’experts à Baie-Comeau.

« Aujourd’hui est un grand jour pour notre cabinet. Tout en continuant d’offrir un excellent service à notre clientèle, nous avons désormais le privilège d’optimiser l’accompagnement avec Raymond Chabot Grant Thornton, qui compte plus d’une soixantaine de services, sur une force répartie dans les quatre coins du Québec et d’un réseau mondial présent dans 135 pays. Raymond Chabot Grant Thornton, c’est l’expertise des plus grandes sociétés comptables et l’avantage d’un service de proximité, personnalisé et à grande valeur ajoutée pour les leaders de la région », a commenté Jacques Dubé.

Une équipe bonifiée

Ce sont maintenant dix professionnels offrant des services en fiscalité, en certification et en conseils stratégiques et financiers qui desserviront la clientèle de la Côte-Nord. Cette annonce s’inscrit dans la volonté de la firme de déployer auprès des entreprises et des organisations nord-côtières une plus grande variété de services de proximité, tout en leur offrant un accompagnement personnalisé et de haute qualité. « Nous sommes très heureux d’accueillir monsieur Jacques Dubé et toute son équipe. Ce sont des professionnels talentueux qui, grâce leur expertise et à leur professionnalisme reconnus, contribueront à bonifier les services offerts de notre firme dans la région au bénéfice de la croissance des organisations d’ici. Puisque nous regroupons nos forces sous un même toit, les gestionnaires de la région ont désormais accès à un éventail de possibilités tant à l’échelle continentale qu’internationale », a souligné Éric Dufour, vice-président régional chez Raymond Chabot Grant Thornton.

Ainsi, depuis le 1er avril dernier, les bureaux de Raymond Chabot Grant Thornton et l’équipe de Jacques Dubé seront situés au 810, rue Bossé à Baie-Comeau.

Une entreprise renommée

Fondée en 1948, Raymond Chabot Grant Thornton (rcgt.com) figure aujourd’hui parmi les chefs de file canadiens dans les domaines de la certification, de la fiscalité, des services-conseils, du redressement d’entreprises et de l’insolvabilité avec plus de 2 300 professionnels, dont quelque 200 associés. Ensemble, Raymond Chabot Grant Thornton et Grant Thornton LLP, autre firme canadienne membre de Grant Thornton International Ltd, accompagnent les organisations dans l’atteinte de leur plein potentiel de croissance, et ce, avec plus de 4 200 professionnels et quelque 140 bureaux au Canada. Les sociétés membres et les sociétés représentantes de Grant Thornton International Ltd offrent à leur clientèle l’accès à l’expertise de plus de 47 000 professionnels dans plus de 130 pays.