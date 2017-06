Rassemblement massif de quadistes à Forestville

Forestville – Le Club Quad Haute-Côte-Nord sera l’hôte de l’un des plus grands rassemblements de quads en région avec la tenue du Jamboree d’été de la Fédération québécoise des clubs quads qui aura lieu du 30 juin au 2 juillet prochain.

Les préparatifs vont bon train afin d’accueillir des amateurs de quads des quatre coins du Québec et même du Nouveau-Brunswick et des États-Unis.

L’événement nécessite une logistique sans faille, selon Jeannot St-Pierre et Yvan Maltais du Club Quad Haute-Côte-Nord, qui travaillent le dossier avec leur comité depuis un an déjà.

« En fait, le principal « point sensible » demeure l’hébergement, pour le reste, soit les activités « hors sentier » telles que le vin d’honneur et le souper du samedi soir, nous attendons quelques confirmations de la Ville pour aller de l’avant », dit le président du Club Quad Haute-Côte-Nord, Yvan Maltais.

À ce jour, l’événement compte déjà 200 inscriptions pour environ 140-150 quads. Des amateurs de La Tuque, de la Gaspésie, du Nouveau-Brunswick et des États-Unis seront de passage en Haute-Côte-Nord pour sillonner les sentiers. « Plusieurs d’entre eux sont complètement autonomes et arrivent ici avec tout un équipement. Ils seront entre 10 et 20 motorisés à s’installer ici et certains vont en profiter pour visiter la région puisque ce sera une première pour eux sur la Côte-Nord », ajoute M. Maltais.

Activités

Au programme, un vin d’honneur servi pour lancer l’événement le vendredi soir, alors que le samedi, quatre randonnées seront organisées au choix des participants. Une randonnée de 225 km au cours de laquelle les quadistes se rendront jusqu’aux Escoumins, une autre de 122 km en direction de la passerelle de la rivière Betsiamites, une troisième randonnée mènera les participants aux chutes du 22 miles de la rivière Portneuf tandis que les plus timides pourront réaliser le tracé de 62 km vers St-Marc-de-Latour. Il sera possible de réaliser les mêmes randonnées le lendemain le dimanche 2 juillet.

Coûts

Les quadistes qui sont déjà membres de la Fédération québécoise des clubs quads ne devront défrayer que l’inscription à l’événement qui est de 100 $ par personne et 50 $ pour les 16 ans et moins.

Pour les gens de la région qui désirent se joindre à la Jamboree, deux choix s’offrent à eux. Ils doivent se prévaloir d’un laissez-passer temporaire pour les 3 jours au coût de 110 $ (incluant les assurances) par quad, ou encore un laissez-passer pour 1 jour au coût de 60 $ (incluant les assurances) par quad. Ces derniers devront également défrayer le coût d’inscription à la Jamboree, doit 100 $ par personne et 50 $ pour les 16 ans et moins. L’inscription comprend notamment les dîners du samedi et du dimanche, le souper et la soirée du samedi, des prix de participation et un stationnement sécuritaire pour les VTT.

Il est possible de s’inscrire en ligne sur le site de la FQCQ ou encore auprès du Club Quad Haute-Côte-Nord au 418 238-2720.