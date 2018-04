Fonds d’appui au rayonnement des régions – Québec débloque 2,7 M$ pour 28 projets sur la Côte-Nord

Forestville – Québec vient d’annoncer près de 2,7 M$ pour soutenir 28 projets de la Côte-Nord. Cette somme provient du Fonds d’appui au rayonnement des régions (FARR) et les projets ont été priorisés par les élus régionaux. Six projets concernant directement le territoire de la MRC de La Haute-Côte-Nord ont été soutenus.

La microbrasserie de Tadoussac obtient 80 644 $ afin d’augmenter sa production de bière en investissant dans un système de brassage industriel pour distribuer les produits sur le territoire de la Côte-Nord afin de répondre à la demande de plus en plus forte.

Pour la mise en place d’une nouvelle activité interactive en direct du Saint-Laurent sous-marin, Explos-Nature des Bergeronnes recevra 70 000 $. L’organisme espère diffuser directement dans les classes du primaire, du secondaire et des cégeps de la Côte-Nord.

Le projet de modernisation de la ligne principale de sciage de la forestière Boisaco fait partie des projets priorisés par Québec dans le cadre du FARR. La coopérative bénéficie d’une contribution de 60 000 $ qui lui permettra de moderniser la ligne de sciage actuelle qui accuse plus de dix ans d’existence et qui a grandement besoin d’être actualisée à la fine pointe de la technologie.

Le Service de développement économique de la MRC de La Haute-Côte-Nord se verra octroyer une somme de 58 500 $ pour la mise sur pied d’une entreprise en insertion sociale. L’organisme prévoit l’embauche d’une personne qui aura pour mandat la réalisation d’une étude de marché afin d’analyser la rentabilité et les clientèles cibles, rechercher les locaux disponibles, établir un plan marketing et dresser les états prévisionnels afin d’arrimer le projet avec les partenaires et les différents services déjà existants en Haute-Côte-Nord.

Le Domaine des Quatre-Temps pourra procéder à une étude de faisabilité afin de valider le potentiel de démarrage d’une microdistillerie sur le territoire de la Haute-Côte-Nord grâce à une aide financière de 6 275 $.

Et finalement la Corporation Véloroute des Baleines recevra 80 000 $ pour la construction d’une piste cyclable pavée bidirectionnelle au pied de la côteouest des Bergeronnes avec une traversée de la route 138.

Dans la Manicouagan

Dans la Manic, la somme la plus importante revient au Centre d’expérimentation et de développement en forêt boréale (CEDFOB), qui reçoit 300 000 $ pour développer une production d’airelle vigne d’Ida, aussi appelée graine rouge dans la région.

La station de recherche et d’écotourisme Uapishka reçoit elle aussi 300 000 $, montant qui servira à relocaliser ses installations un peu plus loin sur les rives du réservoir Manicouagan (voir texte page 6).

Pour sa part, la direction du Parc Nature de Pointe-aux-Outardes a sûrement dû se réjouir de se voir octroyer un montant de 193 799 $, qui permettra entre autres de relocaliser le bâtiment d’accueil, fortement menacé par l’érosion.

Afin de développer le marché de l’exportation de semences de pommes de terre, particulièrement du côté de l’Amérique latine et des Caraïbes, le Centre de recherche Les Buissons bénéficie d’une aide de 60 000 $. L’argent assurera aussi l’achat de matériel de pointe nécessaire à cette exportation.

Finalement, Croisières Baie-Comeau souhaite mener une étude de faisabilité sur la construction d’un nouveau quai à vocation touristique et citoyenne près de la marina et du quai fédéral. Pour ce faire, l’organisme a reçu 52 352 $ du FARR.

Projets régionaux

Un montant de 128 000 $ donnera l’occasion à la Commission scolaire de l’Estuaire de mettre en place un projet pilote d’un système de transport pour la clientèle du niveau professionnel, transport qui relierait la Haute-Côte-Nord et la Manicouagan en passant par Pessamit.

Pour l’installation de bornes électriques sur le territoire de la Côte-Nord, Tourisme Côte-Nord Duplessis obtient 181 800$ pour élaborer un circuit attractif pour les touristes.

Projets structurants

Soulignons que le Fonds d’appui au rayonnement des régions a été créé pour « élaborer et soutenir des projets structurants qui contribueront à maximiser le développement des communautés », dixit le gouvernement dans un communiqué. L’objectif est d’appuyer la Stratégie gouvernementale pour assurer l’occupation et la vitalité des territoires 2018-2022.

Plus de la moitié du montant annoncé dimanche, soit 1,5 M$, a été accordé pour l’année financière 2017-2018, qui se termine à la fin mars. Pour certains autres projets, l’aide accordée s’allongera sur plus d’une année financière.

Huit priorités ont été établies sur la Côte-Nord en lien avec les projets soutenus par le FARR. Signalons entre autres la reconnaissance de la Côte-Nord comme région atypique, son désenclavement en matière de transport et de télécommunications et un meilleur accès à l’éducation, à la formation et au savoir.

Avec Steeve Paradis