Québec branché: l’appel de projets est lancé

Baie-Comeau – Le gouvernement du Québec vient de lancer l’appel de projets pour le programme Québec branché, qui vise à élargir l’accès à Internet haute vitesse en région.

Les municipalités, villes, municipalités régionales de comté (MRC), organismes, entreprises et conseils de bande pourront déposer leurs projets du 16 janvier au 13 mars 2017.

Les projets doivent concerner des municipalités de 30 000 habitants ou moins et être situés à deux kilomètres ou plus d’un point de présence ayant une capacité d’un gigabit par seconde (Gbps).

Selon la directrice générale de la MRC Manicouagan, Patricia Huet, il est probable que le projet soit bénéfique pour la région, mais l’appel de projets doit encore être analysé plus en détail. « On va prendre le temps d’étudier ça comme il faut. On va certainement en rediscuter en janvier », a-t-elle déclaré.

Le président de la Fédération québécoise des municipalités s’est réjoui du lancement de l’appel de projets et invite les municipalités à participer. « Pour les régions du Québec, l’accès à Internet haute vitesse est un enjeu majeur freinant le développement économique de plusieurs communautés. Depuis plusieurs mois, nous travaillons conjointement avec le gouvernement du Québec sur cette question », a indiqué Richard Lehoux par voie de communiqué.

Mentionnons que le but du programme est d’offrir un service Internet haute vitesse de qualité et à un coût comparable au service offert en milieu urbain. Il a été annoncé dans le budget de mars 2016.