Quand de bons coups dans l’intégration passent par des capsules vidéo

Baie-Comeau – En 2017, la Semaine québécoise des personnes handicapées sur la Côte-Nord passe par la promotion des bons coups dans l’intégration des personnes vivant avec un handicap, plutôt que par l’habituelle sensibilisation à divers aspects pour améliorer leur quotidien.

« On veut démontrer que des gens sont passés à l’action », a lancé avec entrain Marc Boulay, le 1er juin, au lancement de la semaine qui se tient sur le thème Ensemble, bâtissons une société plus inclusive. Même si le travail est loin d’être terminé, celui qui est membre du comité organisateur régional reconnait qu’un bon bout de chemin a été franchi au fil du temps au chapitre de l’inclusion.

Au lieu de compter sur des initiatives locales comme c’est souvent le cas, le comité, qui cherche toujours à être créatif, a élaboré un projet régional de capsules vidéo permettant de donner la parole à des personnes handicapées et à des intervenants disséminés sur la Côte-Nord.

Ces capsules, tournées et réalisées avec la participation des équipes régionales de Cogéco TV, couvrent quatre grands secteurs d’activités. Il s’agit de l’implication des personnes handicapées dans leur communauté, leur intégration sur le marché du travail, l’inspiration et l’engagement qui émanent de ces personnes et leur intégration dans les loisirs.

De petits bijoux

Les documents vidéo d’une durée de quelques minutes sont de beaux petits bijoux. Ils démontrent d’un ton léger, mais instructif, que les personnes handicapées sont des actifs importants pour la société et qu’elles peuvent réaliser da belles choses, tout en trouvant le moyen de s’amuser et de bouger malgré leurs limitations.

Dans l’une de ces capsules, Martine Anctil, de Forestville, Marie-Josée Murray, de Baie-Comeau, se livrent. La première est devenue handicapée à la suite d’un accident vasculaire cérébral et la seconde des conséquences d’un écrasement d’hélicoptère survenu à Franquelin. Les deux sont des modèles d’inspiration et de dynamisme. La Baie-Comoise y confie, entre autres choses, chercher à s’impliquer le plus possible dans la vie de sa fille à l’école. « Ce n’est pas parce que t’es en fauteuil roulant que tu ne peux pas participer à des activités », assure-t-elle.

Peu importe la capsule et son thème, des messages émouvants sont lancés pour bien démontrer les gains obtenus au fil des ans par les personnes handicapées.

Le comité régional de la Semaine québécoise des personnes handicapées invite la population à visionner les quatre capsules diffusées au canal communautaire de Cogéco TV, à raison de trois par jour jusqu’au 7 juin, et sur la page Facebook de ce dernier.