Projets de réfection et services aux citoyens au menu

Forestville – À l’approche de la saison estivale, deux projets de réfection majeurs seront complétés définitivement à Forestville. C’est l’annonce faite par les élus en séance régulière tenue le 8 mai dernier.

Au moment d’aller sous presse, l’entreprise en charge des travaux sur la 1re Avenue s’affairait aux derniers aménagements de la piste cyclable après avoir installé les poteaux. D’ici le 1er juin, les travaux de réfection de la 1re Avenue devraient être complétés définitivement, travaux d’asphaltage compris. L’enjeu majeur pour l’entrepreneur, réside dans l’ouverture tardive des plans d’asphalte.

Par ailleurs, les travaux au niveau des eaux usées du camping de la Baie-Verte devaient se terminer à la fin du mois de mai. Les campeurs devaient avoir accès aux installations au cours des derniers jours.

Club de tir

Des citoyens ont démontré un intérêt afin de mettre sur pied un Club de tir à Forestville. Une rencontre s’est tenue le 2 mai dernier et à laquelle ont pris part une quarantaine de personnes. La mairesse Micheline Anctil a confirmé qu’un comité provisoire a été formé le 16 mai. Le groupe de citoyens a demandé l’appui de la Ville dans ce dossier afin de pouvoir s’adonner au tir de carabines et armes restreintes à Forestville. Le groupe a été mis en contact avec le responsable du Club de tir de Baie-Comeau et ancien résident de Forestville Jean-Pierre Otis. Ce dernier a invité les intéressés à se rendre à Baie-Comeau afin d’évaluer les règles de fonctionnement et l’emplacement. La mairesse Anctil a parlé de quelques sites potentiels qui ont été identifiés. Un dossier à suivre.

Parc centre-ville

Une demande d’aide financière a été déposée dans le cadre du programme PIQM-MADA afin de concrétiser le projet d’abri permanent au parc Centre-Ville. Bien entendu la Ville de Forestville s’engage à contribuer selon les critères du programme.

Hollywood à la Baie-Verte dans la course

Dans le cadre de la huitième édition du congrès annuel de la Fédération des villages-relais du Québec qui se tenait au moment d’aller sous presse, soit du 23 au 25 mai à Yamachiche, le projet Hollywood à la Baie-Verte a été présenté par la Ville de Forestville dans le cadre du Gala prix Inspiration. Dans un même ordre d’idées, la candidature de Marc Pigeon a été déposée dans le cadre du Mérite municipal 2018, dans la catégorie Relève municipale.

Agente de développement

Afin de remplacer le poste laissé vacant par Peggy Bourque-Ouellet, les élus ont résolu d’embaucher Johannie Michaud-Gaudreault qui occupait déjà la fonction d’agente de développement municipal à Colombier.

Aéroport et quai

L’aéroport de Forestville promet d’être passablement achalandé au cours des prochaines semaines. En effet la SOPFIM, division terrestre et division arrosage, sera présente de même qu’Électro Saguenay Hélicoptères, dans le cadre de la réalisation de contrats pour Hydro-Québec, et ce pour une 2e année consécutive.

Au niveau du quai de Forestville, la mairesse confirme que la barge du Groupe Maritime Riverain se réjouit d’un cahier de charges très occupé pour les prochains mois avec des contrats de transport de minerai et de copeaux de bois.

Secteur Paul-Baie

Les résidents de Paul-Baie persistent par leur présence et aussi par leurs interrogations et demandes auprès des élus de Forestville. En effet lors de la dernière séance, ils ont demandé une intervention de la ville concernant certains secteurs très endommagés de la route. Madame Anctil a de nouveau réclamé patience et compréhension, affirmant qu’il est impossible de réparer « tout en même temps ».

Camping de la Baie-Verte

Quelques citoyens adeptes de camping à la Baie-Verte ont réclamé l’installation d’un réseau Wi-Fi sur le site. Une problématique qui préoccupe déjà la Ville pour d’autres secteurs, dont Paul-Baie et la route 385. « Nous avons demandé une rencontre avec le département des affaires chez Telus dans les plus brefs délais et sachez que ce dossier est une démarche politique qui nous préoccupe », a ajouté la mairesse de Forestville.

Civisme

Une pétition a été remise à la Sûreté du Québec en ce qui concerne les jeunes conducteurs indisciplinés qui s’adonnent au crissement de pneus pendant la nuit dans certains secteurs de la Ville. Une situation déplorée notamment par les résidents des 1re, 2e,3e et 4e rues (bas de la côte). Monsieur Russel Tremblay, responsable du camping de la Baie-Verte, a également déploré le vacarme des transporteurs qui circulent au quai en dehors des heures ouvrables. Monsieur Tremblay a demandé si une intervention amicale pouvaient être envisagée afin d’améliorer la qualité du séjour des campeurs de la Baie-Verte, une demande à laquelle a acquiescé le conseil municipal.