Projets de caserne et terrain de soccer aux Escoumins – Études de sol non concluantes

Les Escoumins – La municipalité des Escoumins espère grandement faire avancer en 2018 les projets de la nouvelle caserne de pompier et du nouveau terrain de soccer. Ces deux projets ont d’ailleurs évolué au cours des derniers mois.

La future caserne de pompiers, qui devait initialement être érigée au bureau touristique de la municipalité, sera maintenant construite en face de la Caisse Desjardins située sur la rue Sirois. Les études de sol à cet endroit sont concluantes et la municipalité des Escoumins désire plus que jamais offrir une caserne mieux adaptée et beaucoup plus fonctionnelle. Cela implique un investissement majeur pour les Escoumins, car c’est un projet qui totalise 2.8 M$. Notons que la municipalité reçoit de l’aide financière du gouvernement ainsi que du Conseil de la première nation des Innus d’Essipit.

Ensuite, l’aménagement d’un tout nouveau terrain de soccer prévu sur un terrain vague situé sur le territoire d’Essipit a été revu en raison des études de sol. Afin de remettre le tout à niveau et aux normes, les coûts auraient connu une hausse considérable avec des nouveaux plans à réaliser et une relocalisation à prévoir.

C’est à l’arrière du centre multifonctionnel des Escoumins, entre la rue Sirois et la rue de la Rivière, tout près des bureaux de la MRC, que le terrain de soccer sera érigé. L’Association de soccer des Escoumins est ravie que ce projet avance, un investisesment estimé à près de 200 000 $ et réalisé en collaboration avec la Municipalité des Escoumins et le Conseil de la première nation des Innus d’Essipit.

Des projets de développement

Le futur terrain de soccer ne compromettra en rien le projet d’agrandissement du centre sportif Charles-Édouard-Boucher. « Nous avons toujours l’intention de procéder à l’agrandissement de l’aréna, je crois que c’est un projet important pour la municipalité », mentionne le maire André Desrosiers. Les détails à ce niveau seront connus en temps et lieu. De plus, la municipalité mise toujours sur un terrain de camping, une ambition qui chemine depuis plusieurs années aux Escoumins. M. Desrosiers espère que l’année 2018 sera positive dans ce dossier.