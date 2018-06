Programmation estivale étoffée pour le Festival de la chanson

Tadoussac – C’est dans une ambiance intimiste que le Festival de la Chanson de Tadoussac accueillera à la salle Bord de l’Eau, Kevin Parent, Damien Robitaille, Kongero et Coco Méliès dans le cadre de sa programmation estivale.

Kevin Parent lancera le bal du 10 juillet, armé de ses guitares et de son harmonica. L’auteur-compositeur- interprète dévoilera les chansons de son dernier album Kanji, ainsi que ses plus grands succès. Le 17 juillet, c’est au tour du chansonnier-crooner Damien Robitaille de nous offrir en trio une version plus intime de son spectacle Univers Parallèles.

Le 20 juillet, le quatuor Kongero, l’un des plus grands groupes vocaux suédois, transportera le public dans un voyage unique entre musique folk scandinave et polyphonies vocales.

Et pour terminer, le 1er septembre, le duo folk Coco Méliès présentera The Riddle, un nouvel opus aux riches sonorités, tantôt puissantes, tantôt douces.