Procédure en cas de fermeture d’écoles

(J.R.) – Avec l’arrivée de l’hiver, les conditions météorologiques et routières provoqueront inévitablement la fermeture d’écoles ou la suspension des cours. La Commission scolaire de l’Estuaire rappelle que chaque fois qu’une décision sera prise de suspendre les cours ou de fermer des établissements scolaires pour assurer la sécurité des élèves, les parents pourront être informés via différents médias électroniques.

Dès 6 h 30, une éventuelle fermeture sera annoncée sur les ondes de CFER TV la station régionale de TVA, RDI, LCN et dans le cadre de l’émission Salut Bonjour sur les ondes de TVA. Pour le secteur est du territoire, les stations de radio FM 97,1 La radio des Chums, CBSI Radio-Canada et CIKI FM diffuseront également l’information tout comme le FM 100,5 et CHME Rock Ma vie en Haute Côte-Nord pour les résidents des secteurs centre et ouest. Autre moyen, et probablement le plus rapide, est de visiter le site Internet de la Commission scolaire au www.csestuaire.qc.ca où l’information sera diffusée en continu et en direct.

Les écoles qui possèdent une page Facebook diffuseront également l’information par le biais de celle-ci.