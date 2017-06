Prix d’excellence pour le projet Nourris ton cerveau

Forestville – La Commission scolaire de l’Estuaire et la Polyvalente des Rivières ont remporté le prix de la catégorie Secondaire pour le projet Nourris ton cerveau à l’occasion de la soirée d’ouverture du colloque annuel de la Fédération des commissions scolaires du Québec (FCSQ).

C’est sur le thème Les saines habitudes de vie : les vivre et les adopter et sous la présidence d’honneur de la médaillée olympique et ambassadrice des saines habitudes de vie pour le Regroupement pour un Québec en santé, Sylvie Bernier, que se déroulait cette année le concours des Prix d’excellence de la FCSQ. Cette distinction vise à souligner et promouvoir le travail remarquable réalisé dans les commissions scolaires de la province et le thème semble avoir suscité l’intérêt des commissions scolaires cette année puisque c’est plus d’une centaine de candidatures qui ont été présentées au jury.

Déjà 12 ans d’existence

Fière de cet honneur qui rejaillit sur son organisation et lui permet encore une fois de rayonner à travers la province, la direction de la Commission scolaire de l’Estuaire tient à adresser ses plus sincères félicitations aux intervenants, élèves et partenaires impliqués dans le projet Nourris ton cerveau, qui n’a cessé de se développer depuis sa mise sur pied, il y a 12 ans.

À propos de

Produit par et pour les jeunes, le projet Nourris ton cerveau est issu d’une mobilisation exceptionnelle du milieu et consiste à offrir, au moins deux fois par semaine, une collation santé composée de fruits, légumes ou produits laitiers dans les écoles primaires de Longue-Rive, Portneuf-sur-Mer, Forestville et Colombier ainsi qu’à la polyvalente des Rivières de Forestville. Tout en développant des compétences, les élèves inscrits en FMS, FPT et GEA à la polyvalente préparent et emballent les collations pour les 680 élèves des écoles ciblées. Ce sont donc 25 à 30 élèves qui, selon un horaire défini, coupent, pèlent et emballent dans des sacs individuels chacune des collations. En 2016, ce sont quelque 37 000 collations qui ont été distribuées sur une période de 26 à 30 semaines pour un total de 62 activités de préparation.

Mentionnons que c’est la quatrième fois de son histoire que la Commission scolaire de l’Estuaire est récompensée dans le cadre du Concours des prix d’excellence de la FCSQ qui avait honoré le Boréal Loppet de Forestville en 2008 avant de décerner une mention spéciale au projet InnuRassemble en 2012 et de couronner la Semaine des choix lors de l’édition 2014.