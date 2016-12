Près de 2 700 $ sont récoltés

Sacré-Cœur – Le 27 novembre dernier, avait lieu à Sacré-Cœur le bingo de cadeaux au profit de Centraide Haute-Côte-Nord Manicouagan. C’est une somme considérable de 2 625,80 $ qui a été récoltée au terme de l’activité.

La 6e édition de ce bingo de cadeaux a été rendue possible grâce à un partenariat de six organismes communautaires : L’Alliance des femmes, Ressource Parenfants, La Maison des jeunes de Sacré-Cœur, La popote roulante « Les Délices maisons », Le Centre de dépannage des Nord-Côtiers et le Centre d’activités de la Haute-Côte-Nord qui se dit très heureux de la réponse obtenue de la population.

Ce sont plus de 140 personnes qui ont pris part au bingo de cadeaux au grand bonheur des organisatrices de l’événement, qui tiennent à les remercier sincèrement. Le succès de l’événement repose notamment sur la collaboration des organismes et participants qui sont fidèles d’année en année. L’activité a permis d’amasser la somme de 2 625,80 $ qui sera remise à Centraide Haute-Côte-Nord Manicouagan dans le cadre de leur campagne de financement.

Madame Carole Lemieux, directrice-générale à Centraide HCN/Manicouagan s’était déplacée pour l’occasion. Toute l’équipe tient à remercier les bénévoles et tous les commanditaires qui ont contribué grandement au succès de l’activité bénéfice.