Crédit photo : Journal Haute-Côte-Nord

Débutée hier en soirée, la première tempête hivernale bat son plein sur la Côte-Nord. Bien que tous les établissements scolaires de la Commission scolaire de l’Estuaire soient fermés pour la journée, le service de traversier Tadoussac-Baie-Ste-Catherine demeure toujours en fonction, selon les indications de la Société des traversiers du Québec.

La route 138 est fermée aux camions lourds d’est en ouest de Tadoussac à Port-Cartier ainsi que la route 172 entre la route 138 soit de Tadoussac et chemin du Moulin à Sacré-Coeur, tandis que la visibilité est nulle de Longue-Rive à Pessamit, la chaussée est enneigée et la présence de lames de neige est notée. La visibilité est réduite de Tadoussac à Longue-Rive.

Les prévisions d’Environnement Canada indiquent actuellement une température de -3 degrés Celsius et des vents de 43 km/h et des rafales allant jusqu’à 72 km/h ainsi qu’un refroidissement éolien fixé à – 12 degrés Celsius.

Neige et poudrerie sont au menu aujourd’hui avec des accumulations de 10 centimètres et des vents du nord-est de 60 km/h avec rafales à 90 diminuant à 30 avec rafales à 50 en mi-journée. Ce soir et cette nuit, on prévoit de la neige cessant au cours de la nuit. Nuageux par la suite. Accumulation de 2 cm. Vents d’ouest de 40 km/h avec rafales à 60. Minimum moins 12.

Pour jeudi, nuageux avec neige intermittente débutant en mi-journée jumelée à de la poudrerie. Vents du sud-ouest de 40 km/h avec rafales à 70. Maximum moins 8.