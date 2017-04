Premier guichet unique en Haute-Côte-Nord

Les Escoumins – Le Centre local d’emploi des Escoumins est devenu, depuis le 27 mars, le premier bureau nord-côtier Services Québec. Regroupant tous les services du gouvernement du Québec, ce nouveau concept de guichet unique s’étendra aux six autres bureaux Centre local d’emploi de la Côte-Nord.

Le premier bureau nord-côtier de Services Québec aux Escoumins offre une gamme élargie de services, ce qui le différencie du Centre local d’emploi.

Selon Guildo Morneau de la Direction régionale de Services Québec, cela n’enlève rien au bureau du Centre local d’emploi de Forestville, qui deviendra à moyen terme, un bureau de Services Québec comme tous ceux de la Côte-Nord d’ici la fin de l’année 2018, si tout va bien,

Issus d’un projet-pilote lancé au Saguenay-Lac-St-Jean, les bureaux de Services Québec seront déployés dans toutes les régions du Québec de façon progressive. Actuellement, 15 bureaux de Centre local d’emploi sont devenus des bureaux de Services Québec sur une possibilité de 150.

« Tous les services qui existent déjà continuent, mais désormais sous un même toit à cette adresse, la population de la MRC de La Haute-Côte-Nord aura accès à une gamme élargie de services : des renseignements sur les programmes et services gouvernementaux, un accompagnement dans les démarches administratives ainsi que des services de solidarité sociale, d’aide à l’emploi, d’aide aux entreprises et d’assermentation ».

Et cela n’enlève rien au bureau du Centre local d’emploi de Forestville, qui deviendra incessamment un bureau de Services Québec également. Monsieur Morneau évoque de plus la possibilité que des emplois soient créés. Le bureau de Services Québec des Escoumins a été complètement réaménagé. « Cela a demandé beaucoup d’organisation et la salle multi-services et devenue une salle libre-service où la clientèle pourra utiliser des équipements (ordinateur, imprimante, téléphone) et notamment accéder à des services en ligne ». Le numéro principal de Services Québec est le 1 877-644-4545.