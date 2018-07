Pour les jeunes désireux de contribuer aux enjeux locaux

Forestville – Le Carrefour jeunesse-emploi de La Haute-Côte-Nord lance le projet Éco ambassadeurs, dans le cadre du programme Créneau carrefour jeunesse, volet volontariat. Il s’adresse aux jeunes de 18 à 29 ans qui sont motivés à agir pour le changement. En effet, cette forme d’engagement favorise l’intégration à la collectivité, l’établissement ou le renforcement d’un sentiment d’appartenance et la prise de conscience des enjeux locaux.

« L’initiative vient d’un jeune homme de Forestville adepte de randonnée pédestre. Lors de ses sorties en forêt, il a constaté que certains sentiers ressemblaient à des sites d’enfouissement dû à la multiplication de dépotoirs clandestins », affirme Nancy Gagné, intervenante jeunesse au CJE HCN.

Le projet agira donc directement sur cette problématique. Différents secteurs de la ville ont été ciblés comme les rives du lac Forest, les sentiers adjacents au terrain de baseball, les sentiers de la Baie Verte et les abords du quai pour n’en nommer que quelques-uns. Une campagne de sensibilisation sur la protection de l’environnement sera également déployée par le groupe de volontaires.

Les participants pourront compter sur l’expertise du service de gestion des matières résiduelles de la MRC de La Haute-Côte-Nord et l’aide technique de la Ville de Forestville.

Les seules conditions d’admissibilité sont d’être âgé entre 18 et 29 ans, de résider sur le territoire de la MRC de La Haute-Côte-Nord et de présenter un intérêt pour l’environnement. En échange de leur implication, les participants recevront une compensation financière de 25 $ en argent comptant ou sous forme de bon alimentaire pour chaque tranche de 7 heures de travail. Le matériel nécessaire à la réalisation du projet sera fourni par le Carrefour jeunesse-emploi et ses partenaires.