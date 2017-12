Pour faire parler d’elle et promouvoir ses attraits, Tourisme Côte-Nord mise sur la gastronomie

Baie-Comeau – Au-delà de ses baleines, de son Jardin des glaciers, de son archipel de Mingan et de ses multiples autres attraits, la Côte-Nord espère réussir à promouvoir son industrie touristique par l’entremise de sa fine gastronomie.

C’est à tout le moins l’orientation de Tourisme Côte-Nord, dont le premier souper gastronomique, tenu le 10 novembre à Baie-Comeau, s’est tenu en présence du renommé chef Philippe Mollé, auteur de nombreux livres de recettes et chroniqueur à Radio-Canada et au Devoir. L’événement a permis de dresser la table pour faire de la région un rendez-vous incontournable pour les palais les plus fins.

« Par la gastronomie, on pense être capable de faire parler de nous et, en même temps, parler des autres attraits touristiques. (…) Le tourisme gourmand, c’est un tourisme en croissance », affirme Mario Leblanc, directeur général de Tourisme Côte-Nord.

Le succès du souper du mois dernier, qui a permis de faire connaître aux Nord-Côtiers le potentiel des produits de leur terroir gastronomique, a déjà des répercussions.

Après avoir fait parler d’elle pendant deux fins de semaine consécutives dans les chroniques du chef Mollé, voilà que la Côte-Nord est assurée d’une place dans le volet gastronomie de la prochaine édition du festival Montréal en lumières, auquel est associé M. Mollé.

Tourisme Côte-Nord sera d’ailleurs présent à la conférence de presse du début décembre pour lancer les activités gastronomiques du festival, qui attire autour d’un million de visiteurs bon an mal an. La 19e édition se déroulera du 22 février au 4 mars 2018.

Formule améliorée

Devant le grand succès de sa première édition, qui a fait salle comble avec ses 110 convives, Tourisme Côte-Nord envisage modifier la formule de son souper gastronomique l’an prochain. « On pense le faire sur deux soirs dans la même ville », précise le directeur général.

Ce dernier dit préférer cette option à un seul souper avec 200 personnes afin d’assurer davantage la qualité du service et des mets servis.

Outre l’invité vedette, cinq chefs de la région ont mis la main à la pâte pour faire découvrir l’énorme potentiel du terroir nord-côtier lors du souper du dernier mois. Il s’agit de Martin Brisson de l’auberge La Galouïne et Jean-Sébastien Sicard du restaurant Chez Mathilde, tous deux de Tadoussac, de Candide Roger et Jonathan Pellerin de l’hôtel Le Manoir de Baie-Comeau et de Régine Morency du restaurant Bigarade de Rivière-Pentecôte.